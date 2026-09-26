Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип оборудования
коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621153
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Характеристики
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Коммутатор
Тип оборудования
коммутатор
Дополнительно
16 входов и выходов
Габариты
48.2x14.8x4.4 см
Размеры в упаковке, см
55х25х8
Вес, кг.
3.8
Описание товара Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI
Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI является идеальным решением для большого студийного проекта. Компактный матричный коммутатор SDI оснащен 16 входами и 16 выходами, резервированными источниками питания и элегантной металлической передней панелью с 2.2-дюймовым ЖК-дисплеем для индикации коммутации. Коммутация может быть выполнена с помощью прямого выбора кнопки и контроллером вращающейся ручки.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Коммутатор
Тип оборудования
коммутатор
Дополнительно
16 входов и выходов
Габариты
48.2x14.8x4.4 см
Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI является идеальным решением для большого студийного проекта. Компактный матричный коммутатор SDI оснащен 16 входами и 16 выходами, резервированными источниками питания и элегантной металлической передней панелью с 2.2-дюймовым ЖК-дисплеем для индикации коммутации. Коммутация может быть выполнена с помощью прямого выбора кнопки и контроллером вращающейся ручки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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