Top.Mail.Ru
Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI - фото 1
Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI - фото 2
Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI - фото 3
Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI - фото 4
Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI - фото 5
Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип оборудования
коммутатор
  • Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI - фото 1
  • Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI - фото 2
  • Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI - фото 3
  • Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI - фото 4
  • Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI - фото 5
  • Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621153
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Avmatrix
Тип товара
Коммутатор
Тип оборудования
коммутатор
Дополнительно
16 входов и выходов
Габариты
48.2x14.8x4.4 см
Размеры в упаковке, см
55х25х8
Вес, кг.
3.8

Описание товара Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI

Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI является идеальным решением для большого студийного проекта. Компактный матричный коммутатор SDI оснащен 16 входами и 16 выходами, резервированными источниками питания и элегантной металлической передней панелью с 2.2-дюймовым ЖК-дисплеем для индикации коммутации. Коммутация может быть выполнена с помощью прямого выбора кнопки и контроллером вращающейся ручки.

Отзывы о товаре Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Коммутатор
Тип оборудования
коммутатор
Дополнительно
16 входов и выходов
Габариты
48.2x14.8x4.4 см
Описание
Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI является идеальным решением для большого студийного проекта. Компактный матричный коммутатор SDI оснащен 16 входами и 16 выходами, резервированными источниками питания и элегантной металлической передней панелью с 2.2-дюймовым ЖК-дисплеем для индикации коммутации. Коммутация может быть выполнена с помощью прямого выбора кнопки и контроллером вращающейся ручки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бесшовный матричный коммутатор AVMATRIX MSS1611-S SDI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...