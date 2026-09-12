Удлинитель Osnovo TA-IP+RA-IP
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Тип оборудования
удлинитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698298
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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Удлинитель
Тип оборудования
удлинитель
Дополнительно
диапазон рабочих температур от -25 до +50 град. C
Габариты
84?24?108 мм
Размеры в упаковке, см
11х5х4
Вес, г.
500
Описание товара Удлинитель Osnovo TA-IP+RA-IP
Удлинитель Osnovo TA-IP+RA-IP представляет собой комплект, состоящий из передатчика TA-IP и приемника RA-IP и предназначенный для увеличения дистанции передачи Ethernet по телефонной линии, коаксиальному кабелю или витой паре до 3000 м. Для одновременной передачи данных и телефонного сигнала нужен специальный сплиттер. Установка дополнительного ПО или драйверов для работы устройств не требуется.
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Бренд
Osnovo
Тип товара
Удлинитель
Тип оборудования
удлинитель
Дополнительно
диапазон рабочих температур от -25 до +50 град. C
Габариты
84?24?108 мм
Удлинитель Osnovo TA-IP+RA-IP представляет собой комплект, состоящий из передатчика TA-IP и приемника RA-IP и предназначенный для увеличения дистанции передачи Ethernet по телефонной линии, коаксиальному кабелю или витой паре до 3000 м. Для одновременной передачи данных и телефонного сигнала нужен специальный сплиттер. Установка дополнительного ПО или драйверов для работы устройств не требуется.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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