Кронштейн Hikvision DS-1684ZJ (упак.:1шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
сталь
Размещение
уличное
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728092
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
сталь
Размещение
уличное
Дополнительно
грузоподъемность 20 кг
Цвет
белый
Габариты
67x67x127 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50
Описание товара Кронштейн Hikvision DS-1684ZJ (упак.:1шт)
Кронштейн Hikvision DS-1684ZJ для установки камеры видеонаблюдения DS-2DP1636Z-D или DS-2DP1636-D на столб или балку изготовлен из стали с белым напылением. Совместим с кронштейнами DS-1603ZJ и DS1602ZJ
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
сталь
Размещение
уличное
Дополнительно
грузоподъемность 20 кг
Цвет
белый
Габариты
67x67x127 мм
Страна производитель
Китай
Кронштейн Hikvision DS-1684ZJ для установки камеры видеонаблюдения DS-2DP1636Z-D или DS-2DP1636-D на столб или балку изготовлен из стали с белым напылением. Совместим с кронштейнами DS-1603ZJ и DS1602ZJ
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