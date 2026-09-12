Конвертер Osnovo OMC-100-11S5a
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698316
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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Дополнительно
разъем RJ-45
Габариты
25x70x93 мм
Размеры в упаковке, см
9х7х3
Вес, г.
300
Описание товара Конвертер Osnovo OMC-100-11S5a
Оптический Fast Ethernet медиаконвертер для передачи Ethernet по одному волокну одномодового оптического кабеля до 20км (по многомодовому кабелю до 1.5км). Поддерживает скорость 10/100М (IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x).
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Osnovo
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Дополнительно
разъем RJ-45
Габариты
25x70x93 мм
Оптический Fast Ethernet медиаконвертер для передачи Ethernet по одному волокну одномодового оптического кабеля до 20км (по многомодовому кабелю до 1.5км). Поддерживает скорость 10/100М (IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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