Монтажная коробка для камер видеонаблюдения Tiandy TC-P54AM Spec: V4 (Spec: V4_V2.0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Цвет
белый, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728641
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Дополнительно
для моторизированных цилиндрических камер
Цвет
белый, серый
Габариты
120x120x60 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
621
Описание товара Монтажная коробка для камер видеонаблюдения Tiandy TC-P54AM Spec: V4 (Spec: V4_V2.0)
Монтажная коробка Tiandy TC-P54AM Spec: V4 представляет собой специально разработанное решение для установки моторизированных цилиндрических камер. Эта коробка предназначена для обеспечения удобной и надежной установки камеры в определенной области. Особенностью монтажной коробки Tiandy TC-P54AM Spec: V4 является ее специализированный дизайн, который соответствует требованиям моторизированных цилиндрических камер. Она обеспечивает удобное место для размещения камеры и дополнительных компонентов, таких как кабели или блоки питания.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Tiandy
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
металл, пластик
Дополнительно
для моторизированных цилиндрических камер
Цвет
белый, серый
Габариты
120x120x60 мм
Страна производитель
Китай
Монтажная коробка Tiandy TC-P54AM Spec: V4 представляет собой специально разработанное решение для установки моторизированных цилиндрических камер. Эта коробка предназначена для обеспечения удобной и надежной установки камеры в определенной области. Особенностью монтажной коробки Tiandy TC-P54AM Spec: V4 является ее специализированный дизайн, который соответствует требованиям моторизированных цилиндрических камер. Она обеспечивает удобное место для размещения камеры и дополнительных компонентов, таких как кабели или блоки питания.
Монтажная коробка для камер видеонаблюдения Tiandy TC-P54AM Spec: V4 (Spec: V4_V2.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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