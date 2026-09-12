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Модуль Osnovo SFP-S1SC13-G-1550-1310-I купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль Osnovo SFP-S1SC13-G-1550-1310-I

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Модуль Osnovo SFP-S1SC13-G-1550-1310-I - фото 1
Модуль Osnovo SFP-S1SC13-G-1550-1310-I - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
модуль
Тип оборудования
оптический модуль
  • Модуль Osnovo SFP-S1SC13-G-1550-1310-I - фото 1
  • Модуль Osnovo SFP-S1SC13-G-1550-1310-I - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698317
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
модуль
Тип оборудования
оптический модуль
Дополнительно
разъем RJ-45
Габариты
14.3x12.7x63 мм
Размеры в упаковке, см
6х2х1
Вес, г.
20

Описание товара Модуль Osnovo SFP-S1SC13-G-1550-1310-I

Медный SFP-модуль Osnovo SFP-TP-RJ45/I промышленного исполнения бесперебойно работает в интервале рабочих температур -40 ?С… +85 ?С. Применим в качестве дополнительного порта IP-устройства с SFP-слотом. Передает данные по витой паре на расстояние до 100 м.

Отзывы о товаре Модуль Osnovo SFP-S1SC13-G-1550-1310-I




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
модуль
Тип оборудования
оптический модуль
Дополнительно
разъем RJ-45
Габариты
14.3x12.7x63 мм
Описание
Медный SFP-модуль Osnovo SFP-TP-RJ45/I промышленного исполнения бесперебойно работает в интервале рабочих температур -40 ?С… +85 ?С. Применим в качестве дополнительного порта IP-устройства с SFP-слотом. Передает данные по витой паре на расстояние до 100 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль Osnovo SFP-S1SC13-G-1550-1310-I - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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