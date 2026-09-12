Тестер Tezter TIP-H-4(Hand) TIP-H-4(HAND)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тестер
Тип оборудования
тестер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698294
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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Тестер
Тип оборудования
тестер
Дополнительно
наручный
Габариты
126x33x83 мм
Размеры в упаковке, см
13х8х3
Вес, г.
760
Описание товара Тестер Tezter TIP-H-4(Hand) TIP-H-4(HAND)
Универсальный наручный монитор-тестер AHD/CVI/TVI/CVBS и IP-видеосистем. С поддержкой ONVIF, 8Mp TVI, 8Mp CVI, 8Mp AHD, доступ в Web-интерфейс камеры с помощью встроенного браузера.
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Бренд
NoName
Тип товара
Тестер
Тип оборудования
тестер
Дополнительно
наручный
Габариты
126x33x83 мм
Универсальный наручный монитор-тестер AHD/CVI/TVI/CVBS и IP-видеосистем. С поддержкой ONVIF, 8Mp TVI, 8Mp CVI, 8Mp AHD, доступ в Web-интерфейс камеры с помощью встроенного браузера.
Тестер Tezter TIP-H-4(Hand) TIP-H-4(HAND) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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