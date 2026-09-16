Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-S
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728068
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
нагрузка до 4.5 кг
Цвет
белый
Габариты
137х53.4х164.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х6
Вес, г.
170
Описание товара Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-S
Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-S АВ5001671 используется для крепления купольных видеокамер.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
монтажная коробка
Назначение
для камер видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
внутри помещения, уличное
Дополнительно
нагрузка до 4.5 кг
Цвет
белый
Габариты
137х53.4х164.8 мм
Страна производитель
Китай
Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-S АВ5001671 используется для крепления купольных видеокамер.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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