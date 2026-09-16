Грозозащита Optimus PD-G1/2.5POE (В0000013601)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
грозозащита
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
уличное
Цвет
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 728668
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Характеристики
Бренд
Optimus
Тип оборудования
грозозащита
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
уличное
Дополнительно
время срабатывания 1 микросекунда
Цвет
зеленый
Габариты
83х25х25 мм
Размеры в упаковке, см
10х4х4
Вес, г.
155
Описание товара Грозозащита Optimus PD-G1/2.5POE (В0000013601)
Устройство грозозащиты Optimus PD-G1/2.5POE Подходит для защиты компьютерных сетей Хорошая разрядная способность Быстрый отклик, высокая скорость передачи, низкое затухание сигнала Подключение через RJ45, простота в установке.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Optimus
Тип оборудования
грозозащита
Назначение
для систем видеонаблюдения
Материал
алюминий
Размещение
уличное
Дополнительно
время срабатывания 1 микросекунда
Цвет
зеленый
Габариты
83х25х25 мм
Устройство грозозащиты Optimus PD-G1/2.5POE Подходит для защиты компьютерных сетей Хорошая разрядная способность Быстрый отклик, высокая скорость передачи, низкое затухание сигнала Подключение через RJ45, простота в установке.
Грозозащита Optimus PD-G1/2.5POE (В0000013601) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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