Top.Mail.Ru
Кронштейн Hikvision DS-1294ZJ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн Hikvision DS-1294ZJ

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн Hikvision DS-1294ZJ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 770 руб.  3 410 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512514
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн Hikvision DS-1294ZJ
1 770 руб. -48%
3 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Размеры в упаковке, см
30х18х5
Вес, г.
400

Описание товара Кронштейн Hikvision DS-1294ZJ

Кронштейн Hikvision DS-1294ZJ

Отзывы о товаре Кронштейн Hikvision DS-1294ZJ




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип оборудования
крепление/кронштейн
Описание
Кронштейн Hikvision DS-1294ZJ
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кронштейн Hikvision DS-1294ZJ - по цене 1770 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...