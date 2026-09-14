Top.Mail.Ru
Пылесос строительный Metabo AS 20 L PC 1200Вт зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос строительный Metabo AS 20 L PC 1200Вт зеленый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос строительный Metabo AS 20 L PC 1200Вт зеленый - фото 1
Пылесос строительный Metabo AS 20 L PC 1200Вт зеленый - фото 2
Пылесос строительный Metabo AS 20 L PC 1200Вт зеленый - фото 3
Пылесос строительный Metabo AS 20 L PC 1200Вт зеленый - фото 4
Пылесос строительный Metabo AS 20 L PC 1200Вт зеленый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Пылесос строительный Metabo AS 20 L PC 1200Вт зеленый - фото 1
  • Пылесос строительный Metabo AS 20 L PC 1200Вт зеленый - фото 2
  • Пылесос строительный Metabo AS 20 L PC 1200Вт зеленый - фото 3
  • Пылесос строительный Metabo AS 20 L PC 1200Вт зеленый - фото 4
  • Пылесос строительный Metabo AS 20 L PC 1200Вт зеленый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727675
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Строительный пылесос
Тип розеток
нет
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
20
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
контейнер (бак)
Тип уборки
сухая и влажная
Длина всасывающего шланга, м
1.75
Длина сетевого кабеля
5.5
Диаметр всасывающего шланга, мм
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х40х40
Вес, кг.
10.67

Описание товара Пылесос строительный Metabo AS 20 L PC 1200Вт зеленый

Строительный пылесос Metabo представляет собой надежное и эффективное устройство для поддержания чистоты на строительных площадках и в мастерских. Эта модель сочетает в себе мощность и функциональность, предлагая пользователям множество преимуществ. С весом всего 9,4 кг, пылесос удобен в транспортировке и использовании. Он оборудован мотором мощностью 1200 Вт, который обеспечивает эффективное всасывание даже самых мелких частиц пыли, соответствующих классу L. Этот пылесос подходит как для сухой, так и для влажной уборки, что делает его универсальным решением для различных задач. Metabo разработала этот пылесос с контейнером объемом 20 литров, что позволяет собирать большое количество мусора без необходимости частой очистки. Длина всасывающего шланга составляет 1,75 м, а его диаметр 32 мм, что обеспечивает отличную маневренность и покрытие большой площади. Сетевой кабель длиной 5,5 м предоставляет дополнительную свободу передвижения при работе с устройством. Пылесос оснащен полуавтоматической системой очистки фильтра, что упрощает его обслуживание и поддерживает высокий уровень всасывания. Хотя в данной модели нет розетки для подключения электроинструмента, это компенсируется эффективностью ее уборочных функций и надежностью, характерной для бренда Metabo. Этот строительный пылесос станет незаменимым помощником для тех, кто ищет качественное оборудование для уборки в сложных условиях.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие

Отзывы о товаре Пылесос строительный Metabo AS 20 L PC 1200Вт зеленый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Строительный пылесос
Тип розеток
нет
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1200
Объем бака
20
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
контейнер (бак)
Тип уборки
сухая и влажная
Длина всасывающего шланга, м
1.75
Длина сетевого кабеля
5.5
Развернуть
Диаметр всасывающего шланга, мм
32
Страна производитель
Китай
Описание
Строительный пылесос Metabo представляет собой надежное и эффективное устройство для поддержания чистоты на строительных площадках и в мастерских. Эта модель сочетает в себе мощность и функциональность, предлагая пользователям множество преимуществ. С весом всего 9,4 кг, пылесос удобен в транспортировке и использовании. Он оборудован мотором мощностью 1200 Вт, который обеспечивает эффективное всасывание даже самых мелких частиц пыли, соответствующих классу L. Этот пылесос подходит как для сухой, так и для влажной уборки, что делает его универсальным решением для различных задач. Metabo разработала этот пылесос с контейнером объемом 20 литров, что позволяет собирать большое количество мусора без необходимости частой очистки. Длина всасывающего шланга составляет 1,75 м, а его диаметр 32 мм, что обеспечивает отличную маневренность и покрытие большой площади. Сетевой кабель длиной 5,5 м предоставляет дополнительную свободу передвижения при работе с устройством. Пылесос оснащен полуавтоматической системой очистки фильтра, что упрощает его обслуживание и поддерживает высокий уровень всасывания. Хотя в данной модели нет розетки для подключения электроинструмента, это компенсируется эффективностью ее уборочных функций и надежностью, характерной для бренда Metabo. Этот строительный пылесос станет незаменимым помощником для тех, кто ищет качественное оборудование для уборки в сложных условиях.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос строительный Metabo AS 20 L PC 1200Вт зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...