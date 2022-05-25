Top.Mail.Ru
Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 1
Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 2
Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 3
Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 4
Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 5
Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 6
Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 7
Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 8
Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 1
  • Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 2
  • Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 3
  • Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 4
  • Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 5
  • Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 6
  • Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 7
  • Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 8
  • Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622393
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1100
Объем бака
25
Система очистки фильтра
автоматическая
Тип пылесборника
мешок
Тип уборки
сухая
Габариты без упаковки
38.2 x 64.6 x 41.8 см
Длина всасывающего шланга, м
2.2
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Да
Длина сетевого кабеля
5
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Розетка для электроинструмента
Да
Страна производитель
Румыния
Вес, кг.
11.95

Описание товара Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый

Энергоэффективность и сверхвысокая сила всасывания: при невысокой потребляемой мощности (1100 Вт) хозяйственный пылесос WD 5 P S V-25/5/22 гарантирует превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Аппарат оснащен прочным 25-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром, фильтр-мешком из нетканого материала, а также встроенной штепсельной розеткой для подключения электроинструментов, снабженной автоматикой включения / отключения. Тем самым обеспечивается возможность немедленного сбора пыли и стружки, образующихся при пилении или шлифовании. При этом поворотный переключатель обеспечивает регулировку силы всасывания в зависимости от выполняемой работы. Запатентованная конструкция фильтровального узла позволяет мгновенно извлекать фильтр, не вступая в контакт с грязью. В аппарате предусмотрена также система быстрой и эффективной очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки. Благодаря съемной конструкции антистатической рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, фиксируемому в верхней части аппарата для компактного хранения. Удлинительные трубки и насадка для пола быстро закрепляются на отбойнике пылесоса на время перерывов в работе.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие

Отзывы о товаре Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Karcher
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1100
Объем бака
25
Система очистки фильтра
автоматическая
Тип пылесборника
мешок
Тип уборки
сухая
Габариты без упаковки
38.2 x 64.6 x 41.8 см
Длина всасывающего шланга, м
2.2
Возможность сбора жидкости
Да
Функция выдувания
Да
Развернуть
Длина сетевого кабеля
5
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Розетка для электроинструмента
Да
Страна производитель
Румыния
Описание
Энергоэффективность и сверхвысокая сила всасывания: при невысокой потребляемой мощности (1100 Вт) хозяйственный пылесос WD 5 P S V-25/5/22 гарантирует превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Аппарат оснащен прочным 25-литровым мусоросборником из нержавеющей стали, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2,2 м, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром, фильтр-мешком из нетканого материала, а также встроенной штепсельной розеткой для подключения электроинструментов, снабженной автоматикой включения / отключения. Тем самым обеспечивается возможность немедленного сбора пыли и стружки, образующихся при пилении или шлифовании. При этом поворотный переключатель обеспечивает регулировку силы всасывания в зависимости от выполняемой работы. Запатентованная конструкция фильтровального узла позволяет мгновенно извлекать фильтр, не вступая в контакт с грязью. В аппарате предусмотрена также система быстрой и эффективной очистки фильтра, активируемая нажатием кнопки. Благодаря съемной конструкции антистатической рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, фиксируемому в верхней части аппарата для компактного хранения. Удлинительные трубки и насадка для пола быстро закрепляются на отбойнике пылесоса на время перерывов в работе.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительный пылесос Karcher WD 5 P S V-25/5/22 1100Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...