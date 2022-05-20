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Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый

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Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 1
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 2
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 3
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 4
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 5
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 6
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 7
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 8
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 9
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 10
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 11
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 12
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 13
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 14
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 15
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 16
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 17
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 18
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 19
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 20
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 21
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 22
Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 1
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 2
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 3
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 4
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 5
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 6
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 7
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 8
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 9
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 10
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 11
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 12
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 13
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 14
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 15
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 16
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 17
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 18
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 19
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 20
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 21
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 22
  • Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707386
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
52.6
Тип розеток
есть
Мощность, Вт
1000
Объем бака
20
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Ширина, см
36.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х40х40
Вес, кг.
9.6

Описание товара Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый

Очень высокая сила всасывания сочетается в хозяйственном пылесосе WD 4 P V-20/5/22 с энергоэффективностью – потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. При этом оптимально подобранные всасывающий шланг и насадка для пола гарантируют превосходные результаты уборки. Сбор жидкостей и крупного или мелкого сухого мусора может осуществляться без перерывов на замену фильтра. Аппарат оснащен 20-литровым ударопрочным пластмассовым мусоросборником, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2.2 м, насадкой для пола со вставками, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Запатентованная конструкция фильтровального узла позволяет легко и быстро вынимать фильтр для очистки, не вступая в контакт с грязью, а функция выдувания – удалять загрязнения из мест, не позволяющих собирать их пылесосом. Благодаря съемной рукоятке насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, компактно закрепляемому на корпусе аппарата для хранения. Насадка для пола и удлинительные трубки быстро и легко закрепляются на отбойнике пылесоса. Другими преимуществами являются замки Pull & Push, позволяющие легко отсоединять и присоединять мусоросборник, и эргономичная ручка для переноски. Кроме того, пылесос оснащен штепсельной розеткой для подключения электроинструмента и может благодаря этому синхронно включаться и выключаться вместе с ним. Тем самым обеспечивается немедленный сбор пыли и стружки, образующихся при пилении или шлифовании.



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Отзывы о товаре Строительный пылесос Karcher WD 4 P V-20/5/22 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
52.6
Тип розеток
есть
Мощность, Вт
1000
Объем бака
20
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Ширина, см
36.5
Страна производитель
Китай
Описание
Очень высокая сила всасывания сочетается в хозяйственном пылесосе WD 4 P V-20/5/22 с энергоэффективностью – потребляемая мощность составляет лишь 1000 Вт. При этом оптимально подобранные всасывающий шланг и насадка для пола гарантируют превосходные результаты уборки. Сбор жидкостей и крупного или мелкого сухого мусора может осуществляться без перерывов на замену фильтра. Аппарат оснащен 20-литровым ударопрочным пластмассовым мусоросборником, 5-метровым кабелем, всасывающим шлангом длиной 2.2 м, насадкой для пола со вставками, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Запатентованная конструкция фильтровального узла позволяет легко и быстро вынимать фильтр для очистки, не вступая в контакт с грязью, а функция выдувания – удалять загрязнения из мест, не позволяющих собирать их пылесосом. Благодаря съемной рукоятке насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу, компактно закрепляемому на корпусе аппарата для хранения. Насадка для пола и удлинительные трубки быстро и легко закрепляются на отбойнике пылесоса. Другими преимуществами являются замки Pull & Push, позволяющие легко отсоединять и присоединять мусоросборник, и эргономичная ручка для переноски. Кроме того, пылесос оснащен штепсельной розеткой для подключения электроинструмента и может благодаря этому синхронно включаться и выключаться вместе с ним. Тем самым обеспечивается немедленный сбор пыли и стружки, образующихся при пилении или шлифовании.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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