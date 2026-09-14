Строительный пылесос DeWalt DXV234P 1080Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733891
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Характеристики
Бренд
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1080
Объем бака
34
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Тип уборки
сухая и влажная
Длина всасывающего шланга, м
2.1
Длина сетевого кабеля
3
Диаметр всасывающего шланга, мм
46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х47х47
Вес, кг.
12
Описание товара Строительный пылесос DeWalt DXV234P 1080Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый
Пылесос подойдет для уборки строительных объектов. Работает в режимах сухой и влажной уборки, а также может собирать жидкость. Ударопрочный корпус, удобная ручка из прочного пластика и маневренные колеса дают возможность применения аппарата в тяжёлых условиях любой стройплощадки. Встроенная сумка для хранения аксессуаров удобно крепится к задней части пылесоса.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1080
Объем бака
34
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Тип уборки
сухая и влажная
Длина всасывающего шланга, м
2.1
Длина сетевого кабеля
3
Диаметр всасывающего шланга, мм
46
Страна производитель
Китай
Пылесос подойдет для уборки строительных объектов. Работает в режимах сухой и влажной уборки, а также может собирать жидкость. Ударопрочный корпус, удобная ручка из прочного пластика и маневренные колеса дают возможность применения аппарата в тяжёлых условиях любой стройплощадки. Встроенная сумка для хранения аксессуаров удобно крепится к задней части пылесоса.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Строительный пылесос DeWalt DXV234P 1080Вт (уборка: сухая/влажная/выдув/сбор воды) желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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