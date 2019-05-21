Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC (602014000)
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Характеристики
Тип товара
Промышленный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 81809
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Промышленный пылесос
Высота, см
53.1
Тип розеток
есть
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1250
Объем бака
25
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Тип уборки
сбор влажного мусора
Ширина, см
39.3
Страна производитель
Венгрия
Размеры в упаковке, см
60х40х40
Вес, кг.
10.45
Описание товара Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC (602014000)
Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC 602014000 предназначен для влажной и сухой очистки с промышленным допуском. Модель соответствует стандарту ЕС по защите от пыли класса L. Имеет ручную очистку фильтра, которая активируется выключателем на пылесосе в перерывах между работой. К пылесосу можно подключать электроинструмент с максимальной мощностью 2600 Вт.
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Бренд
Тип товара
Промышленный пылесос
Высота, см
53.1
Тип розеток
есть
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1250
Объем бака
25
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Тип уборки
сбор влажного мусора
Ширина, см
39.3
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Страна производитель
Венгрия
Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC 602014000 предназначен для влажной и сухой очистки с промышленным допуском. Модель соответствует стандарту ЕС по защите от пыли класса L. Имеет ручную очистку фильтра, которая активируется выключателем на пылесосе в перерывах между работой. К пылесосу можно подключать электроинструмент с максимальной мощностью 2600 Вт.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Достоинства:
Шумный но очень мощный
Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC (602014000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Промышленный пылесос Metabo ASA 25 L PC (602014000)
Достоинства:
Шумный но очень мощный