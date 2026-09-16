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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E

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Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 1
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 2
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 3
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 4
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 5
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 6
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 7
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 8
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 9
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 1
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 2
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 3
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 4
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 5
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 6
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 7
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 8
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 9
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 210 руб. 
Начислим 420 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711320
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E
26 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Высота, см
60
Тип розеток
есть
Класс пыли
M
Мощность, Вт
1600
Объем бака
40
Питание
сеть
Система очистки фильтра
автоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая, влажная
Ширина, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х62х43
Вес, кг.
16

Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E

Строительный пылесос BAX-600E с автоочисткой фильтра и классом пыли “М”– надежный и эффективный инструмент, который обеспечит безупречную чистоту на строительных площадках и в производственных помещениях. Основным преимуществом данной модели является автоочистка фильтра, что значительно упрощает процесс работы на стройке. Благодаря этой функции фильтр автоматически очищается от загрязнений через определенный промежуток времени, что обеспечивает более длительный срок его эксплуатации и поддерживает высокую производительность пылесоса во время работы. Одной из главных особенностей этого пылесоса является его байпасный мотор. Это означает, что он обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы, так как охлаждение обмоток двигателя происходит не горячим рабочим воздухом, как у других пылесосов, а холодным внешним. Байпасный мотор также гарантирует надежную работу пылесоса даже при длительном использовании и при высоких нагрузках. В основе пылесоса используется байпасный мотор мощностью 1600 Вт с двойной турбиной. Это позволяет обеспечить эффективное всасывание даже самых мелких частиц пыли и грязи. Двухтурбинный двигатель обеспечивает высокую скорость воздушного потока, а разрежение в 22 кПа значительно повышает мощность всасывания.



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Отзывы о товаре Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E




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Характеристики
Бренд
BORT
Высота, см
60
Тип розеток
есть
Класс пыли
M
Мощность, Вт
1600
Объем бака
40
Питание
сеть
Система очистки фильтра
автоматическая
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая, влажная
Ширина, см
60
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Страна производитель
Китай
Описание
Строительный пылесос BAX-600E с автоочисткой фильтра и классом пыли “М”– надежный и эффективный инструмент, который обеспечит безупречную чистоту на строительных площадках и в производственных помещениях. Основным преимуществом данной модели является автоочистка фильтра, что значительно упрощает процесс работы на стройке. Благодаря этой функции фильтр автоматически очищается от загрязнений через определенный промежуток времени, что обеспечивает более длительный срок его эксплуатации и поддерживает высокую производительность пылесоса во время работы. Одной из главных особенностей этого пылесоса является его байпасный мотор. Это означает, что он обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы, так как охлаждение обмоток двигателя происходит не горячим рабочим воздухом, как у других пылесосов, а холодным внешним. Байпасный мотор также гарантирует надежную работу пылесоса даже при длительном использовании и при высоких нагрузках. В основе пылесоса используется байпасный мотор мощностью 1600 Вт с двойной турбиной. Это позволяет обеспечить эффективное всасывание даже самых мелких частиц пыли и грязи. Двухтурбинный двигатель обеспечивает высокую скорость воздушного потока, а разрежение в 22 кПа значительно повышает мощность всасывания.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BAX-600E - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 26210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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