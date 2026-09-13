Строительный пылесос Karcher NT 27/1 1380Вт (уборка: сухая/сбор воды) серый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707388
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
52.5
Мощность, Вт
1380
Объем бака
27
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Ширина, см
42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х43х43
Вес, кг.
7.5
Описание товара Строительный пылесос Karcher NT 27/1 1380Вт (уборка: сухая/сбор воды) серый
Профессиональный пылесос Karcher NT 27/1 – это устройство начального уровня, которое обеспечивает влажную и сухую уборку. Одной из ключевых особенностей пылесоса является возможность влажного всасывания. Это позволяет быстро и эффективно убирать небольшие влажные загрязнения в различных местах. Верхняя крышка пылесоса снимается вместе со всеми составными частями всасывающей системы, что облегчает обслуживание и уход за устройством. На баке имеются кронштейны для крепления всех принадлежностей, а мелкие насадки и другие аксессуары можно складывать на верхнюю крышку.
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Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
52.5
Мощность, Вт
1380
Объем бака
27
Питание
от сети
Система очистки фильтра
ручная
Ширина, см
42
Страна производитель
Китай
Профессиональный пылесос Karcher NT 27/1 – это устройство начального уровня, которое обеспечивает влажную и сухую уборку. Одной из ключевых особенностей пылесоса является возможность влажного всасывания. Это позволяет быстро и эффективно убирать небольшие влажные загрязнения в различных местах. Верхняя крышка пылесоса снимается вместе со всеми составными частями всасывающей системы, что облегчает обслуживание и уход за устройством. На баке имеются кронштейны для крепления всех принадлежностей, а мелкие насадки и другие аксессуары можно складывать на верхнюю крышку.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Строительный пылесос Karcher NT 27/1 1380Вт (уборка: сухая/сбор воды) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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