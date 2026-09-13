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Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый

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Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 1
Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 2
Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 3
Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 4
Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 5
Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 6
Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 7
Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 8
Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 9
Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 10
Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 11
Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 12
Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 1
  • Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 2
  • Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 3
  • Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 4
  • Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 5
  • Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 6
  • Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 7
  • Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 8
  • Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 9
  • Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 10
  • Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 11
  • Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 12
  • Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711266
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Характеристики

Бренд
Karcher
Высота, см
69.3
Мощность, Вт
1300
Объем бака
30
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая
Ширина, см
41.8
Страна производитель
Румыния
Размеры в упаковке, см
76х40х40
Вес, кг.
13.2

Описание товара Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый

Энергоэффективный с высокой силой всасывания хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/8/35/T потребляет лишь 1300 Вт и обеспечивает при этом превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Он оснащен прочным 30-литровым мусоросборником из нержавеющей стали с отверстием для слива жидкостей, закрываемым резьбовой пробкой, 8-метровым кабелем, снабженным рукояткой всасывающим шлангом длиной 3,5 м, удлинительными трубками из нержавеющей стали, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Встроенная штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения позволяет подключать к нему электроинструменты (лобзики, шлифовальные машины и т. д.) для непосредственного сбора пыли, образующейся при работе с ними. При этом поворотный переключатель обеспечивает регулировку силы всасывания в зависимости от решаемой задачи. Благодаря плоскому складчатому фильтру чередование влажной и сухой уборки может производиться без замены фильтра. Кроме того, фильтр извлекается в считанные секунды и без контакта с грязью, а его очистка производится простым нажатием кнопки. Благодаря съемной конструкции антистатической рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу. Еще одним преимуществом является возможность компактного хранения шланга, и закрепления насадки для пола вместе со шлангом и удлинительными трубками на время перерывов в работе.



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Отзывы о товаре Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Karcher
Высота, см
69.3
Мощность, Вт
1300
Объем бака
30
Питание
сеть
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая
Ширина, см
41.8
Страна производитель
Румыния
Описание
Энергоэффективный с высокой силой всасывания хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/8/35/T потребляет лишь 1300 Вт и обеспечивает при этом превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Он оснащен прочным 30-литровым мусоросборником из нержавеющей стали с отверстием для слива жидкостей, закрываемым резьбовой пробкой, 8-метровым кабелем, снабженным рукояткой всасывающим шлангом длиной 3,5 м, удлинительными трубками из нержавеющей стали, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Встроенная штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения позволяет подключать к нему электроинструменты (лобзики, шлифовальные машины и т. д.) для непосредственного сбора пыли, образующейся при работе с ними. При этом поворотный переключатель обеспечивает регулировку силы всасывания в зависимости от решаемой задачи. Благодаря плоскому складчатому фильтру чередование влажной и сухой уборки может производиться без замены фильтра. Кроме того, фильтр извлекается в считанные секунды и без контакта с грязью, а его очистка производится простым нажатием кнопки. Благодаря съемной конструкции антистатической рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу. Еще одним преимуществом является возможность компактного хранения шланга, и закрепления насадки для пола вместе со шлангом и удлинительными трубками на время перерывов в работе.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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