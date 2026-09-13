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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711266
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Описание товара Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый
Энергоэффективный с высокой силой всасывания хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/8/35/T потребляет лишь 1300 Вт и обеспечивает при этом превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Он оснащен прочным 30-литровым мусоросборником из нержавеющей стали с отверстием для слива жидкостей, закрываемым резьбовой пробкой, 8-метровым кабелем, снабженным рукояткой всасывающим шлангом длиной 3,5 м, удлинительными трубками из нержавеющей стали, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Встроенная штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения позволяет подключать к нему электроинструменты (лобзики, шлифовальные машины и т. д.) для непосредственного сбора пыли, образующейся при работе с ними. При этом поворотный переключатель обеспечивает регулировку силы всасывания в зависимости от решаемой задачи. Благодаря плоскому складчатому фильтру чередование влажной и сухой уборки может производиться без замены фильтра. Кроме того, фильтр извлекается в считанные секунды и без контакта с грязью, а его очистка производится простым нажатием кнопки. Благодаря съемной конструкции антистатической рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу. Еще одним преимуществом является возможность компактного хранения шланга, и закрепления насадки для пола вместе со шлангом и удлинительными трубками на время перерывов в работе.
Энергоэффективный с высокой силой всасывания хозяйственный пылесос WD 6 P S V-30/8/35/T потребляет лишь 1300 Вт и обеспечивает при этом превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Он оснащен прочным 30-литровым мусоросборником из нержавеющей стали с отверстием для слива жидкостей, закрываемым резьбовой пробкой, 8-метровым кабелем, снабженным рукояткой всасывающим шлангом длиной 3,5 м, удлинительными трубками из нержавеющей стали, переключаемой насадкой для пола, плоским складчатым фильтром и фильтр-мешком из нетканого материала. Встроенная штепсельная розетка с автоматикой включения / отключения позволяет подключать к нему электроинструменты (лобзики, шлифовальные машины и т. д.) для непосредственного сбора пыли, образующейся при работе с ними. При этом поворотный переключатель обеспечивает регулировку силы всасывания в зависимости от решаемой задачи. Благодаря плоскому складчатому фильтру чередование влажной и сухой уборки может производиться без замены фильтра. Кроме того, фильтр извлекается в считанные секунды и без контакта с грязью, а его очистка производится простым нажатием кнопки. Благодаря съемной конструкции антистатической рукоятки насадки могут присоединяться непосредственно к всасывающему шлангу. Еще одним преимуществом является возможность компактного хранения шланга, и закрепления насадки для пола вместе со шлангом и удлинительными трубками на время перерывов в работе.
Пылесос строительный Karcher WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY) 1300Вт (уборка: сухая/сбор воды) желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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