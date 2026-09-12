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Характеристики
Тип товара
Пылесос моющий
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680567
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Описание товара Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0
Высокая эффективность уборки в сочетании с эргономичностью и многофункциональностью: моющий пылесос SE 4, отличающийся привлекательным дизайном, обеспечивает тщательную, глубокую очистку разнообразных текстильных поверхностей. Превосходный результат чистки гарантирует испытанная технология экстракции: моечный раствор, приготавливаемый путем добавки в водопроводную воду предлагаемого Karcher средства для чистки ковров RM 519, под давлением разбрызгивается на текстильную поверхность и сразу же собирается вместе с отделяемыми загрязнениями. Такой аппарат прекрасно подходит для семей, аллергиков и владельцев домашних животных.
Высокая эффективность уборки в сочетании с эргономичностью и многофункциональностью: моющий пылесос SE 4, отличающийся привлекательным дизайном, обеспечивает тщательную, глубокую очистку разнообразных текстильных поверхностей. Превосходный результат чистки гарантирует испытанная технология экстракции: моечный раствор, приготавливаемый путем добавки в водопроводную воду предлагаемого Karcher средства для чистки ковров RM 519, под давлением разбрызгивается на текстильную поверхность и сразу же собирается вместе с отделяемыми загрязнениями. Такой аппарат прекрасно подходит для семей, аллергиков и владельцев домашних животных.
Пылесос моющий Karcher SE 4 Plus 1400Вт *EU 1.081-170.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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