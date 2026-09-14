Пылесос строительный Makita DVC157LZX3 (уборка: сухая) белый
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Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727674
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Класс пыли
L
Мощность, Вт
110
Объем бака
15
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Тип уборки
сухая
Габариты без упаковки
366х334х421 мм
Длина всасывающего шланга, м
2.5
Функция выдувания
Нет
Диаметр всасывающего шланга, мм
38
Розетка для электроинструмента
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х45х43
Вес, кг.
12.4
Описание товара Пылесос строительный Makita DVC157LZX3 (уборка: сухая) белый
Аккумуляторный пылесос Makita без аккумулятора и зарядного устройства DVC157LZX3 предназначен для сухой уборки помещений. Колеса позволяют добиться мобильности при перемещении пылесоса. Имеет электронную регулировку числа оборотов, что позволяет настраивать мощность пылесоса под необходимые задачи. За счет небольших габаритов прост в хранении и транспортировке.
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Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Класс пыли
L
Мощность, Вт
110
Объем бака
15
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок
Тип уборки
сухая
Габариты без упаковки
366х334х421 мм
Длина всасывающего шланга, м
2.5
Функция выдувания
Нет
Диаметр всасывающего шланга, мм
38
Развернуть
Розетка для электроинструмента
Нет
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный пылесос Makita без аккумулятора и зарядного устройства DVC157LZX3 предназначен для сухой уборки помещений. Колеса позволяют добиться мобильности при перемещении пылесоса. Имеет электронную регулировку числа оборотов, что позволяет настраивать мощность пылесоса под необходимые задачи. За счет небольших габаритов прост в хранении и транспортировке.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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