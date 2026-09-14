Строительный пылесос DeWalt DXV30SPTA 1150Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серый
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733897
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Характеристики
Бренд
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1050
Объем бака
30
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Тип уборки
сухая
Длина всасывающего шланга, м
2.1
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность работы без мешка
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
48
Розетка для электроинструмента
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х45х45
Вес, кг.
11
Описание товара Строительный пылесос DeWalt DXV30SPTA 1150Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серый
Строительный пылесос Dewalt DXV30SPTA мощностью 1150 Вт предназначен для эффективной сухой уборки на строительных площадках и в мастерских. Он работает от сети с напряжением 220 В, что обеспечивает стабильную производительность. Пылесос оснащен вместительным баком объемом 30 литров, что позволяет работать длительное время без необходимости частой очистки. Устройство поддерживает использование как мешка, так и контейнера для сбора пыли, что делает его универсальным в эксплуатации. Диаметр всасывающего шланга составляет 48 мм, что способствует эффективному сбору крупного мусора.
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Бренд
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1050
Объем бака
30
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок/контейнер
Тип уборки
сухая
Длина всасывающего шланга, м
2.1
Возможность сбора жидкости
Да
Возможность работы без мешка
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
48
Развернуть
Розетка для электроинструмента
Да
Страна производитель
Китай
Строительный пылесос Dewalt DXV30SPTA мощностью 1150 Вт предназначен для эффективной сухой уборки на строительных площадках и в мастерских. Он работает от сети с напряжением 220 В, что обеспечивает стабильную производительность. Пылесос оснащен вместительным баком объемом 30 литров, что позволяет работать длительное время без необходимости частой очистки. Устройство поддерживает использование как мешка, так и контейнера для сбора пыли, что делает его универсальным в эксплуатации. Диаметр всасывающего шланга составляет 48 мм, что способствует эффективному сбору крупного мусора.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
Строительный пылесос DeWalt DXV30SPTA 1150Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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