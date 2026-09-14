Мышь Defender Elite GM-212 black (52212)
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727498
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
39.7x125.5x64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х5
Вес, г.
140
Описание товара Мышь Defender Elite GM-212 black (52212)
Эргономичная игровая мышь Defender Elite GM-212 с тремя режимами подключения: проводное, беспроводное по радиоканалу 2.4 Ггц, беспроводное подключение по Bluetooth. Сенсор мыши поддерживает высокое разрешение до 26 000 dpi. Также модель имеет 10 режимов динамической RGB подсветки, тефлоновые ножки для быстрого скольжения и встроенный аккумулятор на 400 мАч.
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Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
26000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.5
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
39.7x125.5x64
Страна производитель
Китай
Эргономичная игровая мышь Defender Elite GM-212 с тремя режимами подключения: проводное, беспроводное по радиоканалу 2.4 Ггц, беспроводное подключение по Bluetooth. Сенсор мыши поддерживает высокое разрешение до 26 000 dpi. Также модель имеет 10 режимов динамической RGB подсветки, тефлоновые ножки для быстрого скольжения и встроенный аккумулятор на 400 мАч.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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