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Dave Clark Five - All The Hits (4099964205732) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dave Clark Five - All The Hits (4099964205732) виниловая пластинка

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Dave Clark Five - All The Hits (4099964205732) виниловая пластинка - фото 1
Dave Clark Five - All The Hits (4099964205732) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dave Clark Five
Альбом (сингл)
All The Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dave Clark Five - All The Hits (4099964205732) виниловая пластинка - фото 1
  • Dave Clark Five - All The Hits (4099964205732) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727382
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dave Clark Five - All The Hits (4099964205732) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964205732]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dave Clark Five
Альбом (сингл)
All The Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You Love Me, Glad All Over, Bits And Pieces, Can't You See That She's Mine, Everybody Knows (I Still Love You), Any Way You Want It, Wild Weekend, Catch Us If You Can, Because, I Like It Like That, Over And Over, Come Home, You Got What It Takes, Try Too Hard, Reelin' And Rockin', Universal Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dave Clark Five - All The Hits (4099964205732) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Love Me, Glad All Over, Bits And Pieces, Can't You See That She's Mine, Everybody Knows (I Still Love You), Any Way You Want It, Wild Weekend, Catch Us If You Can, Because, I Like It Like That, Over And Over, Come Home, You Got What It Takes, Try Too Hard, Reelin' And Rockin', Universal Love

Отзывы о товаре Dave Clark Five - All The Hits (4099964205732) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964205732]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dave Clark Five
Альбом (сингл)
All The Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You Love Me, Glad All Over, Bits And Pieces, Can't You See That She's Mine, Everybody Knows (I Still Love You), Any Way You Want It, Wild Weekend, Catch Us If You Can, Because, I Like It Like That, Over And Over, Come Home, You Got What It Takes, Try Too Hard, Reelin' And Rockin', Universal Love
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Love Me, Glad All Over, Bits And Pieces, Can't You See That She's Mine, Everybody Knows (I Still Love You), Any Way You Want It, Wild Weekend, Catch Us If You Can, Because, I Like It Like That, Over And Over, Come Home, You Got What It Takes, Try Too Hard, Reelin' And Rockin', Universal Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dave Clark Five - All The Hits (4099964205732) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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