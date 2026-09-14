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Вертикальный пылесос BQ VCA1004W Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вертикальный пылесос BQ VCA1004W Gray

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Вертикальный пылесос BQ VCA1004W Gray - фото 1
Вертикальный пылесос BQ VCA1004W Gray - фото 2
Вертикальный пылесос BQ VCA1004W Gray - фото 3
Вертикальный пылесос BQ VCA1004W Gray - фото 4
Вертикальный пылесос BQ VCA1004W Gray - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
50 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
35
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1004W Gray - фото 1
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1004W Gray - фото 2
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1004W Gray - фото 3
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1004W Gray - фото 4
  • Вертикальный пылесос BQ VCA1004W Gray - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727107
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
гибкая
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, насадки
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
75
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
50 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
35
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA1004W Gray

Вертикальные пылесосы BQ разработаны для современного и эффективного ухода за домом, обеспечивая как сухую, так и влажную уборку. Благодаря легкому весу в 2,3 кг, их удобно использовать в любых условиях. Аккумуляторная система питания и встроенный Li-Ion аккумулятор обеспечивают до 35 минут автономной работы, что позволяет справляться с уборкой без необходимости частой подзарядки. Быстрая зарядка всего за 4 часа делает эти пылесосы еще более практичными в использовании. Пылесборник объемом 0,6 литра позволяет собирать значительное количество мусора перед очисткой контейнера, а гибкая труба всасывания обеспечивает удобный доступ к труднодоступным местам. С мощностью потребления 150 Вт и уровнем шума 75 дБ, пылесосы BQ эффективно справляются с задачами, оставаясь достаточно тихими. Регулятор мощности удобно расположен на ручке, предоставляя возможность быстрого и точного контроля над процессом уборки. Современный серый цвет и эргономичный дизайн делают пылесосы BQ стильным дополнением любого интерьера. Эти устройства являются прекрасным выбором для тех, кто ценит высокую функциональность, мобильность и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос BQ VCA1004W Gray




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
гибкая
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, насадки
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
75
Потребляемая мощность, Вт
150
Мощность всасывания
50 Вт
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
35
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы BQ разработаны для современного и эффективного ухода за домом, обеспечивая как сухую, так и влажную уборку. Благодаря легкому весу в 2,3 кг, их удобно использовать в любых условиях. Аккумуляторная система питания и встроенный Li-Ion аккумулятор обеспечивают до 35 минут автономной работы, что позволяет справляться с уборкой без необходимости частой подзарядки. Быстрая зарядка всего за 4 часа делает эти пылесосы еще более практичными в использовании. Пылесборник объемом 0,6 литра позволяет собирать значительное количество мусора перед очисткой контейнера, а гибкая труба всасывания обеспечивает удобный доступ к труднодоступным местам. С мощностью потребления 150 Вт и уровнем шума 75 дБ, пылесосы BQ эффективно справляются с задачами, оставаясь достаточно тихими. Регулятор мощности удобно расположен на ручке, предоставляя возможность быстрого и точного контроля над процессом уборки. Современный серый цвет и эргономичный дизайн делают пылесосы BQ стильным дополнением любого интерьера. Эти устройства являются прекрасным выбором для тех, кто ценит высокую функциональность, мобильность и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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