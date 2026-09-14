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Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray

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Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray - фото 1
Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray - фото 2
Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray - фото 3
Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray - фото 4
Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray - фото 5
Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray - фото 6
Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
140
Мощность всасывания
50 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
30
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray - фото 1
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray - фото 2
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray - фото 3
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray - фото 4
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray - фото 5
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray - фото 6
  • Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727103
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
телескопическая
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, насадки
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
75
Потребляемая мощность, Вт
140
Мощность всасывания
50 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray

Представляем вашему вниманию вертикальный пылесос BQ — инновационное решение для быстрой и эффективной уборки вашего дома. Этот элегантный пылесос в стильном сером корпусе сочетает в себе передовые технологии, высокую мощность и удобство использования. С весом всего 2,7 кг, пылесос BQ легко маневрирует по вашему дому, позволяя без труда добраться до самых труднодоступных мест. Мощный аккумулятор емкостью 2200 мА·ч заряжается всего за 5 часов, обеспечивая до 30 минут непрерывной работы. Это значит, что вы сможете легко провести как быструю ежедневную уборку, так и более тщательные работы. Пылесос оснащен контейнером для сбора пыли объемом 0,6 литра и функцией регулировки мощности на ручке, что позволяет адаптировать мощность под различные поверхности и уровень загрязнения. Тип аккумулятора Li-Ion и телескопическая труба всасывания делают использование прибора простым и комфортным. Уникальная возможность комбинированной уборки (сухая и влажная) делает этот пылесос идеальным инструментом для ухода за любыми покрытиями. С уровнем шума всего 75 дБ, он работает тихо и эффективно, не мешая вашему спокойствию. Вертикальный пылесос BQ — это не просто бытовая техника, это ваш верный помощник в поддержании чистоты и уюта. Наслаждайтесь легкостью и качеством уборки каждый день!

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
телескопическая
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, насадки
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
75
Потребляемая мощность, Вт
140
Развернуть
Мощность всасывания
50 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию вертикальный пылесос BQ — инновационное решение для быстрой и эффективной уборки вашего дома. Этот элегантный пылесос в стильном сером корпусе сочетает в себе передовые технологии, высокую мощность и удобство использования. С весом всего 2,7 кг, пылесос BQ легко маневрирует по вашему дому, позволяя без труда добраться до самых труднодоступных мест. Мощный аккумулятор емкостью 2200 мА·ч заряжается всего за 5 часов, обеспечивая до 30 минут непрерывной работы. Это значит, что вы сможете легко провести как быструю ежедневную уборку, так и более тщательные работы. Пылесос оснащен контейнером для сбора пыли объемом 0,6 литра и функцией регулировки мощности на ручке, что позволяет адаптировать мощность под различные поверхности и уровень загрязнения. Тип аккумулятора Li-Ion и телескопическая труба всасывания делают использование прибора простым и комфортным. Уникальная возможность комбинированной уборки (сухая и влажная) делает этот пылесос идеальным инструментом для ухода за любыми покрытиями. С уровнем шума всего 75 дБ, он работает тихо и эффективно, не мешая вашему спокойствию. Вертикальный пылесос BQ — это не просто бытовая техника, это ваш верный помощник в поддержании чистоты и уюта. Наслаждайтесь легкостью и качеством уборки каждый день!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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