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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
140
Мощность всасывания
50 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727103
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Описание товара Вертикальный пылесос BQ VCA0202H Gray
Представляем вашему вниманию вертикальный пылесос BQ — инновационное решение для быстрой и эффективной уборки вашего дома. Этот элегантный пылесос в стильном сером корпусе сочетает в себе передовые технологии, высокую мощность и удобство использования.
С весом всего 2,7 кг, пылесос BQ легко маневрирует по вашему дому, позволяя без труда добраться до самых труднодоступных мест. Мощный аккумулятор емкостью 2200 мА·ч заряжается всего за 5 часов, обеспечивая до 30 минут непрерывной работы. Это значит, что вы сможете легко провести как быструю ежедневную уборку, так и более тщательные работы.
Пылесос оснащен контейнером для сбора пыли объемом 0,6 литра и функцией регулировки мощности на ручке, что позволяет адаптировать мощность под различные поверхности и уровень загрязнения. Тип аккумулятора Li-Ion и телескопическая труба всасывания делают использование прибора простым и комфортным.
Уникальная возможность комбинированной уборки (сухая и влажная) делает этот пылесос идеальным инструментом для ухода за любыми покрытиями. С уровнем шума всего 75 дБ, он работает тихо и эффективно, не мешая вашему спокойствию.
Вертикальный пылесос BQ — это не просто бытовая техника, это ваш верный помощник в поддержании чистоты и уюта. Наслаждайтесь легкостью и качеством уборки каждый день!
Представляем вашему вниманию вертикальный пылесос BQ — инновационное решение для быстрой и эффективной уборки вашего дома. Этот элегантный пылесос в стильном сером корпусе сочетает в себе передовые технологии, высокую мощность и удобство использования.
С весом всего 2,7 кг, пылесос BQ легко маневрирует по вашему дому, позволяя без труда добраться до самых труднодоступных мест. Мощный аккумулятор емкостью 2200 мА·ч заряжается всего за 5 часов, обеспечивая до 30 минут непрерывной работы. Это значит, что вы сможете легко провести как быструю ежедневную уборку, так и более тщательные работы.
Пылесос оснащен контейнером для сбора пыли объемом 0,6 литра и функцией регулировки мощности на ручке, что позволяет адаптировать мощность под различные поверхности и уровень загрязнения. Тип аккумулятора Li-Ion и телескопическая труба всасывания делают использование прибора простым и комфортным.
Уникальная возможность комбинированной уборки (сухая и влажная) делает этот пылесос идеальным инструментом для ухода за любыми покрытиями. С уровнем шума всего 75 дБ, он работает тихо и эффективно, не мешая вашему спокойствию.
Вертикальный пылесос BQ — это не просто бытовая техника, это ваш верный помощник в поддержании чистоты и уюта. Наслаждайтесь легкостью и качеством уборки каждый день!
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