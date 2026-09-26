Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый
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Характеристики
Описание товара Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый
Вертикальные пылесосы Kitfort представляют собой мощные и удобные решения для уборки любого помещения. С потребляемой мощностью в 1000 Вт, эти устройства обеспечивают эффективную очистку даже самых труднодоступных участков. Оснащенные цельной трубой всасывания и контейнером для сбора пыли емкостью 1,2 литра, эти пылесосы гарантируют удобство и простоту в эксплуатации. Модель предлагает три типа уборки: сухую, влажную и паровую, что позволяет легко адаптироваться к различным задачам по уборке. Пылесосы Kitfort комплектуются регулятором мощности, удобно расположенным на корпусе, что позволяет изменять режим всасывания в зависимости от типа поверхности. Уровень шума в 80 дБ делает устройство комфортным в использовании, а вес всего 4,2 кг позволяет легко переносить пылесос из комнаты в комнату. Длина сетевого шнура составляет 5 метров, предоставляя большую свободу передвижения при уборке. Доступные в стильных белом и оранжевом цветах, эти пылесосы не только функциональны, но и эстетично вписываются в интерьер. Питаемые от сети, они обеспечивают стабильную и надежную работу без необходимости частой подзарядки. Пылесосы Kitfort — это идеальное сочетание качества, функциональности и современного дизайна, которые удовлетворят все ваши потребности в уборке.
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