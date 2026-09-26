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Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый

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Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 1
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 2
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 3
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 4
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 5
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 6
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 7
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 8
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 9
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 10
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 11
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 12
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 13
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 14
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 15
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 16
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 17
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 18
Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый, оранжевый
Тип уборки
сухая, влажная, паром
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Потребляемая мощность, Вт
1000
Мощность всасывания
600 Вт
Длина сетевого шнура
5
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 1
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 2
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 3
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 4
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 5
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 6
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 7
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 8
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 9
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 10
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 11
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 12
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 13
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 14
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 15
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 16
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 17
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 18
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
10 970 руб.  16 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615009
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый, оранжевый
Комплектация
универсальная насадка для влажной уборки
Тип уборки
сухая, влажная, паром
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
регулятор мощности на корпусе, индикатор заполнения пылесборника, вертикальная парковка
Уровень шума
80
Потребляемая мощность, Вт
1000
Мощность всасывания
600 Вт
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х30х23
Вес, кг.
5.7

Описание товара Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый

Вертикальные пылесосы Kitfort представляют собой мощные и удобные решения для уборки любого помещения. С потребляемой мощностью в 1000 Вт, эти устройства обеспечивают эффективную очистку даже самых труднодоступных участков. Оснащенные цельной трубой всасывания и контейнером для сбора пыли емкостью 1,2 литра, эти пылесосы гарантируют удобство и простоту в эксплуатации. Модель предлагает три типа уборки: сухую, влажную и паровую, что позволяет легко адаптироваться к различным задачам по уборке. Пылесосы Kitfort комплектуются регулятором мощности, удобно расположенным на корпусе, что позволяет изменять режим всасывания в зависимости от типа поверхности. Уровень шума в 80 дБ делает устройство комфортным в использовании, а вес всего 4,2 кг позволяет легко переносить пылесос из комнаты в комнату. Длина сетевого шнура составляет 5 метров, предоставляя большую свободу передвижения при уборке. Доступные в стильных белом и оранжевом цветах, эти пылесосы не только функциональны, но и эстетично вписываются в интерьер. Питаемые от сети, они обеспечивают стабильную и надежную работу без необходимости частой подзарядки. Пылесосы Kitfort — это идеальное сочетание качества, функциональности и современного дизайна, которые удовлетворят все ваши потребности в уборке.

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-5157-2 бело-оранжевый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый, оранжевый
Комплектация
универсальная насадка для влажной уборки
Тип уборки
сухая, влажная, паром
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1.2
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
регулятор мощности на корпусе, индикатор заполнения пылесборника, вертикальная парковка
Уровень шума
80
Потребляемая мощность, Вт
1000
Развернуть
Мощность всасывания
600 Вт
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Kitfort представляют собой мощные и удобные решения для уборки любого помещения. С потребляемой мощностью в 1000 Вт, эти устройства обеспечивают эффективную очистку даже самых труднодоступных участков. Оснащенные цельной трубой всасывания и контейнером для сбора пыли емкостью 1,2 литра, эти пылесосы гарантируют удобство и простоту в эксплуатации. Модель предлагает три типа уборки: сухую, влажную и паровую, что позволяет легко адаптироваться к различным задачам по уборке. Пылесосы Kitfort комплектуются регулятором мощности, удобно расположенным на корпусе, что позволяет изменять режим всасывания в зависимости от типа поверхности. Уровень шума в 80 дБ делает устройство комфортным в использовании, а вес всего 4,2 кг позволяет легко переносить пылесос из комнаты в комнату. Длина сетевого шнура составляет 5 метров, предоставляя большую свободу передвижения при уборке. Доступные в стильных белом и оранжевом цветах, эти пылесосы не только функциональны, но и эстетично вписываются в интерьер. Питаемые от сети, они обеспечивают стабильную и надежную работу без необходимости частой подзарядки. Пылесосы Kitfort — это идеальное сочетание качества, функциональности и современного дизайна, которые удовлетворят все ваши потребности в уборке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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