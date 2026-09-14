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Helloween - Giants & Monsters (coloured) (4262464739551) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Helloween - Giants & Monsters (coloured) (4262464739551) виниловая пластинка

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Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739551) виниловая пластинка - фото 1
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739551) виниловая пластинка - фото 2
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739551) виниловая пластинка - фото 3
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739551) виниловая пластинка - фото 4
Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739551) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Giants & Monsters
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739551) виниловая пластинка - фото 1
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739551) виниловая пластинка - фото 2
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739551) виниловая пластинка - фото 3
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739551) виниловая пластинка - фото 4
  • Helloween - Giants &amp; Monsters (coloured) (4262464739551) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726909
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Характеристики

Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4262464739551]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Giants & Monsters
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Giants On The Run, Savior Of The World, A Little Is A Little Too Much, We Can Be Gods, Into The Sun, This Is Tokyo, Universe (Gravity For Hearts), Hand Of God, Under The Moonlight, Majestic, Out Of Control
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Helloween - Giants & Monsters (coloured) (4262464739551) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Giants On The Run, Savior Of The World, A Little Is A Little Too Much, We Can Be Gods, Into The Sun, This Is Tokyo, Universe (Gravity For Hearts), Hand Of God, Under The Moonlight, Majestic, Out Of Control



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Helloween - Giants & Monsters (coloured) (4262464739551) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4262464739551]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Giants & Monsters
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Giants On The Run, Savior Of The World, A Little Is A Little Too Much, We Can Be Gods, Into The Sun, This Is Tokyo, Universe (Gravity For Hearts), Hand Of God, Under The Moonlight, Majestic, Out Of Control
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Giants On The Run, Savior Of The World, A Little Is A Little Too Much, We Can Be Gods, Into The Sun, This Is Tokyo, Universe (Gravity For Hearts), Hand Of God, Under The Moonlight, Majestic, Out Of Control


Теги товара: Цветной винил
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