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Клавиатура HP Wired Desktop 320K (9SR37UT) black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура HP Wired Desktop 320K (9SR37UT) black

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Клавиатура HP Wired Desktop 320K (9SR37UT) black - фото 1
Клавиатура HP Wired Desktop 320K (9SR37UT) black - фото 2
Клавиатура HP Wired Desktop 320K (9SR37UT) black - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
109
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура HP Wired Desktop 320K (9SR37UT) black - фото 1
  • Клавиатура HP Wired Desktop 320K (9SR37UT) black - фото 2
  • Клавиатура HP Wired Desktop 320K (9SR37UT) black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726735
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
109
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х4
Вес, г.
750

Описание товара Клавиатура HP Wired Desktop 320K (9SR37UT) black

Долговечность и широкая функциональность сочетаются с доступностью в проводной USB-клавиатуре HP 320K [9SR37AA], созданной для более продуктивной работы. Клавиатура HP 320K предоставляет все необходимое и даже больше благодаря полному набору клавиш, комфортному профилю и простой настройке. Подключайтесь и начинайте вводить данные с помощью клавиатуры, созданной с учетом всех ваших требований. Клавиатура имеет полный набор из 109 клавиш.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура HP Wired Desktop 320K (9SR37UT) black




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
109
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Долговечность и широкая функциональность сочетаются с доступностью в проводной USB-клавиатуре HP 320K [9SR37AA], созданной для более продуктивной работы. Клавиатура HP 320K предоставляет все необходимое и даже больше благодаря полному набору клавиш, комфортному профилю и простой настройке. Подключайтесь и начинайте вводить данные с помощью клавиатуры, созданной с учетом всех ваших требований. Клавиатура имеет полный набор из 109 клавиш.


Теги товара: мембранные, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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