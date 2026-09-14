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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.EURO (EP285603RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.EURO (EP285603RUS)

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ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.EURO (EP285603RUS) - фото 1
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.EURO (EP285603RUS) - фото 2
ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.EURO (EP285603RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.EURO (EP285603RUS) - фото 1
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.EURO (EP285603RUS) - фото 2
  • ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.EURO (EP285603RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726691
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Устройства этой серии предназначены, помимо использования в обычных офисных условиях, так же и для использования в неблагоприятных условиях, в промышленных и производственных помещениях.ИБП этой серии отличаются повышенной надежностью и защитой за счет использования полностью металлического корпуса.
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
8
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
86 x 140 x 306 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5

Описание товара ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.EURO (EP285603RUS)

Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate обеспечивают надежную защиту ваших устройств от перебоев в электроснабжении и возможных скачков напряжения. Этот линейно-интерактивный ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, идеально подходит для домашнего или офисного использования, благодаря своему компактному дизайну и мощности 600 В·А (360 Вт). Одной из ключевых особенностей данного устройства является быстрое время переключения на батарею, составляющее всего 8 мс, что гарантирует бесперебойную работу подключенных устройств. ИБП поддерживает работу при входном напряжении в диапазоне от 140 В до 300 В, обеспечивая стабильное и безопасное питание даже в условиях нестабильной сети. ExeGate использует свинцово-кислотный аккумулятор, известный своей надежностью и длительным сроком службы. Устройство оснащено двумя розетками стандарта EURO (CEE 7) для подключаемых устройств, что обеспечивает удобство и многофункциональность использования. Выходное напряжение имеет форму модифицированной синусоиды, что делает данный ИБП подходящим для большинства бытовых и офисных приборов. С весом всего 5,3 кг, этот ИБП легко транспортировать и устанавливать. ExeGate — это сочетание надежности, эффективности и доступности в области защиты ваших электронных устройств.

Отзывы о товаре ИБП ExeGate SpecialPro UNB-600.LED.AVR.EURO (EP285603RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
Устройства этой серии предназначены, помимо использования в обычных офисных условиях, так же и для использования в неблагоприятных условиях, в промышленных и производственных помещениях.ИБП этой серии отличаются повышенной надежностью и защитой за счет использования полностью металлического корпуса.
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
600
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
8
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
2
Габаритные размеры (ШхВхГ)
86 x 140 x 306 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) ExeGate обеспечивают надежную защиту ваших устройств от перебоев в электроснабжении и возможных скачков напряжения. Этот линейно-интерактивный ИБП, выполненный в форм-факторе Tower, идеально подходит для домашнего или офисного использования, благодаря своему компактному дизайну и мощности 600 В·А (360 Вт). Одной из ключевых особенностей данного устройства является быстрое время переключения на батарею, составляющее всего 8 мс, что гарантирует бесперебойную работу подключенных устройств. ИБП поддерживает работу при входном напряжении в диапазоне от 140 В до 300 В, обеспечивая стабильное и безопасное питание даже в условиях нестабильной сети. ExeGate использует свинцово-кислотный аккумулятор, известный своей надежностью и длительным сроком службы. Устройство оснащено двумя розетками стандарта EURO (CEE 7) для подключаемых устройств, что обеспечивает удобство и многофункциональность использования. Выходное напряжение имеет форму модифицированной синусоиды, что делает данный ИБП подходящим для большинства бытовых и офисных приборов. С весом всего 5,3 кг, этот ИБП легко транспортировать и устанавливать. ExeGate — это сочетание надежности, эффективности и доступности в области защиты ваших электронных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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