ИБП Exegate Power Smart ULB-800 (EP212517RUS)
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Характеристики
Описание товара ИБП Exegate Power Smart ULB-800 (EP212517RUS)
Устройства этой серии являются наиболее массовыми и доступными по цене ИБП, функциональность и характеристики достаточны для большинства типовых применений - защиты персональных компьютеров и сетевого оборудования, периферийной, медицинской и прочей электротехники от неполадок с электропитанием. Обращаем Ваше внимание на то, что при работе ИБП в режиме «от сети» происходит непрерывное измерение входного напряжения, и, при необходимости, выполняется его корректировка. Если напряжение в сети ниже 198В, то происходит его повышение. Если напряжение в сети выше 242В, то происходит его понижение. Если напряжение сети находится в пределах 198В…242В, то напряжение не корректируется, так как оно соответствует требованиям ГОСТ, и, соответственно значения входного и выходного напряжения на цифровых индикаторах будут одинаковы.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
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