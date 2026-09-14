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ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт

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ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт - фото 1
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ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт - фото 3
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ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт - фото 6
ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт - фото 7
ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт - фото 8
ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
1
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
  • ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт - фото 1
  • ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт - фото 2
  • ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт - фото 3
  • ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт - фото 4
  • ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт - фото 5
  • ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт - фото 6
  • ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт - фото 7
  • ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт - фото 8
  • ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729892
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Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х15
Вес, кг.
4.8

Описание товара ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт

Источники бесперебойного питания SMARTWATT — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от непредвиденных перебоев с электроснабжением. Данная модель относится к линейно-интерактивным ИБП и характеризуется высокой эффективностью и надежностью, что делает её идеальным выбором для использования как в домашней, так и в офисной обстановке. С мощностью 360 Вт и полной мощностью 650 В·А, SMARTWATT обеспечивает стабильную работу ваших устройств в критических ситуациях. Быстрое время переключения на батарею всего 6 мс гарантирует, что ваши устройства не будут отключаться даже при внезапных перепадах напряжения. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, что обеспечивает надежное хранение энергии. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство в любом пространстве. Вес устройства составляет всего 5 кг, что упрощает его транспортировку и установку. SMARTWATT поддерживает напряжение в диапазоне от 160 В до 290 В, обеспечивая стабильность работы даже в условиях нестабильной электросети. Устройство защищает не только ваши электронные устройства, но и телефонную линию, что делает его ещё более универсальным. С модифицированной синусоидой напряжения на выходе, ИБП SMARTWATT подходит для большинства бытовых и офисных приборов, обеспечивая время работы при полной нагрузке до 1 минуты. Это позволяет корректно завершить работу оборудования и предотвратить потерю данных. Выбирая SMARTWATT, вы получаете современную защиту для ваших электронных устройств, которая работает надежно и эффективно.

Отзывы о товаре ИБП SMARTWATT UPS UNI 650 650/360 ВА/Вт




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Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
360
Полная мощность, ВА
650
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Время переключения на батарею, мс
6
Время работы при полной нагрузке
1
Мин. входное напряжение, В
160
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
2
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания SMARTWATT — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств от непредвиденных перебоев с электроснабжением. Данная модель относится к линейно-интерактивным ИБП и характеризуется высокой эффективностью и надежностью, что делает её идеальным выбором для использования как в домашней, так и в офисной обстановке. С мощностью 360 Вт и полной мощностью 650 В·А, SMARTWATT обеспечивает стабильную работу ваших устройств в критических ситуациях. Быстрое время переключения на батарею всего 6 мс гарантирует, что ваши устройства не будут отключаться даже при внезапных перепадах напряжения. ИБП оснащен свинцово-кислотной батареей, что обеспечивает надежное хранение энергии. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить устройство в любом пространстве. Вес устройства составляет всего 5 кг, что упрощает его транспортировку и установку. SMARTWATT поддерживает напряжение в диапазоне от 160 В до 290 В, обеспечивая стабильность работы даже в условиях нестабильной электросети. Устройство защищает не только ваши электронные устройства, но и телефонную линию, что делает его ещё более универсальным. С модифицированной синусоидой напряжения на выходе, ИБП SMARTWATT подходит для большинства бытовых и офисных приборов, обеспечивая время работы при полной нагрузке до 1 минуты. Это позволяет корректно завершить работу оборудования и предотвратить потерю данных. Выбирая SMARTWATT, вы получаете современную защиту для ваших электронных устройств, которая работает надежно и эффективно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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