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Powercom Next, On-Line, 3000VA/3000W, Rack/Tower купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Powercom Next, On-Line, 3000VA/3000W, Rack/Tower

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Powercom Next, On-Line, 3000VA/3000W, Rack/Tower - фото 2
Powercom Next, On-Line, 3000VA/3000W, Rack/Tower - фото 3
Powercom Next, On-Line, 3000VA/3000W, Rack/Tower - фото 4
Powercom Next, On-Line, 3000VA/3000W, Rack/Tower - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Powercom Next, On-Line, 3000VA/3000W, Rack/Tower - фото 1
  • Powercom Next, On-Line, 3000VA/3000W, Rack/Tower - фото 2
  • Powercom Next, On-Line, 3000VA/3000W, Rack/Tower - фото 3
  • Powercom Next, On-Line, 3000VA/3000W, Rack/Tower - фото 4
  • Powercom Next, On-Line, 3000VA/3000W, Rack/Tower - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723811
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
144
Макс. входное напряжение, В
276
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Powercom Next, On-Line, 3000VA/3000W, Rack/Tower

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электросети. Модель с весом 32,7 кг обладает многофункциональным форм-фактором Rack/Tower, что позволяет удобно интегрировать устройство в различные сетапы, как в стойку, так и в напольном размещении. ИБП Powercom использует топологию с двойным преобразованием (онлайн), обеспечивая высокую надежность и стабильность электроснабжения благодаря чистой синусоидальной форме выходного напряжения. С активной мощностью в 3000 Вт и полной мощностью 3000 В·А, этот источник идеально подходит для поддержания работы критичных систем и оборудования в течение 3 минут при полной нагрузке. Устройство рассчитано на работу с одной фазой и способно корректно функционировать при входном напряжении от 144 В до 276 В, защищая ваши устройства от скачков и перепадов напряжения. Защита локальной сети является дополнительным преимуществом, обеспечивая безопасность подключенного сетевого оборудования. ИБП Powercom оснащен свинцово-кислотными батареями, которые зарекомендовали себя как надежные источники энергии. Тип розеток С13 предоставляет универсальность и совместимость с широким спектром подключаемых устройств. Выбирая Powercom, вы получаете комбинацию функциональности, надежности и адаптируемости, что делает эти ИБП незаменимыми для поддержания непрерывности работы вашего оборудования.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Powercom Next, On-Line, 3000VA/3000W, Rack/Tower




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
3000
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Защита локальной сети
да
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
144
Макс. входное напряжение, В
276
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электросети. Модель с весом 32,7 кг обладает многофункциональным форм-фактором Rack/Tower, что позволяет удобно интегрировать устройство в различные сетапы, как в стойку, так и в напольном размещении. ИБП Powercom использует топологию с двойным преобразованием (онлайн), обеспечивая высокую надежность и стабильность электроснабжения благодаря чистой синусоидальной форме выходного напряжения. С активной мощностью в 3000 Вт и полной мощностью 3000 В·А, этот источник идеально подходит для поддержания работы критичных систем и оборудования в течение 3 минут при полной нагрузке. Устройство рассчитано на работу с одной фазой и способно корректно функционировать при входном напряжении от 144 В до 276 В, защищая ваши устройства от скачков и перепадов напряжения. Защита локальной сети является дополнительным преимуществом, обеспечивая безопасность подключенного сетевого оборудования. ИБП Powercom оснащен свинцово-кислотными батареями, которые зарекомендовали себя как надежные источники энергии. Тип розеток С13 предоставляет универсальность и совместимость с широким спектром подключаемых устройств. Выбирая Powercom, вы получаете комбинацию функциональности, надежности и адаптируемости, что делает эти ИБП незаменимыми для поддержания непрерывности работы вашего оборудования.


Теги товара: с чистой синусоидой
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