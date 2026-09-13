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Мобильный телефон BQ 1846 One Power White/Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 1846 One Power White/Red

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Мобильный телефон BQ 1846 One Power White/Red - фото 1
Мобильный телефон BQ 1846 One Power White/Red - фото 2
Мобильный телефон BQ 1846 One Power White/Red - фото 3
Мобильный телефон BQ 1846 One Power White/Red - фото 4
Мобильный телефон BQ 1846 One Power White/Red - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
2000
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power White/Red - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power White/Red - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power White/Red - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power White/Red - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power White/Red - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723374
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Кнопка SOS
нет
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
50.25x117.5x15.4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
177

Описание товара Мобильный телефон BQ 1846 One Power White/Red

Мобильный телефон BQ One Power 1846 – простое и надежное устройство, функционирует с поддержкой двух сим-карт. Оснащен цветным 1.77-дюймовым TN-экраном с разрешением 160x128. Обеспечивает качественную яркость и контрастность изображения, что позволяет пользоваться им при солнечном свете. В ночное время и в сумерках поможет встроенный фонарик. Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Выполнен в стильном дизайне из качественного современного прочного пластика в красно-белой цветовой гамме. Оснащен фотокамерой 0.10 Мп, с помощью которой можно выполнять необходимые снимки. Наполняемость устройства мобильного телефона BQ One Power 1846 позволяет пользоваться FM-радио, прослушивать любимые мелодии. Имеется возможность записи видеороликов. Предусмотрен интерфейс Bluetooth 2.1. Объем встроенной памяти составляет 32 Мб. Имеется съемный аккумулятор емкостью 2000 мАч.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1846 One Power White/Red




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Кнопка SOS
нет
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
50.25x117.5x15.4 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный телефон BQ One Power 1846 – простое и надежное устройство, функционирует с поддержкой двух сим-карт. Оснащен цветным 1.77-дюймовым TN-экраном с разрешением 160x128. Обеспечивает качественную яркость и контрастность изображения, что позволяет пользоваться им при солнечном свете. В ночное время и в сумерках поможет встроенный фонарик. Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Выполнен в стильном дизайне из качественного современного прочного пластика в красно-белой цветовой гамме. Оснащен фотокамерой 0.10 Мп, с помощью которой можно выполнять необходимые снимки. Наполняемость устройства мобильного телефона BQ One Power 1846 позволяет пользоваться FM-радио, прослушивать любимые мелодии. Имеется возможность записи видеороликов. Предусмотрен интерфейс Bluetooth 2.1. Объем встроенной памяти составляет 32 Мб. Имеется съемный аккумулятор емкостью 2000 мАч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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