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Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L PURPLE BLACK (4 SIM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L PURPLE BLACK (4 SIM)

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Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L PURPLE BLACK (4 SIM) - фото 1
Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L PURPLE BLACK (4 SIM) - фото 2
Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L PURPLE BLACK (4 SIM) - фото 3
Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L PURPLE BLACK (4 SIM) - фото 4
Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L PURPLE BLACK (4 SIM) - фото 5
Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L PURPLE BLACK (4 SIM) - фото 6
Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L PURPLE BLACK (4 SIM) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
  • Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L PURPLE BLACK (4 SIM) - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L PURPLE BLACK (4 SIM) - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L PURPLE BLACK (4 SIM) - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L PURPLE BLACK (4 SIM) - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L PURPLE BLACK (4 SIM) - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L PURPLE BLACK (4 SIM) - фото 6
  • Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L PURPLE BLACK (4 SIM) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 663285
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Размеры в упаковке, см
14х9х7
Вес, г.
300

Описание товара Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L PURPLE BLACK (4 SIM)

Телефон BQ2458 Barrel L сможет порадовать покупателей ярким дисплеем диагональю 2.4, удобным расположением клавиш, обеспечивающим комфортную эксплуатацию, и съемным Li-Ion аккумулятором на 1000 мАч. Кроме того, телефон имеет 2 слота для SIM-карт формата nano SIM и один слот формата mini SIM, камеру с разрешением 0.08 MP, Bluetooth версии 2.1, фонарик, а также функции FM-приемника и диктофона. Разрешение цветного дисплея составляет 240320 пикселей. Устройство оснащено разъемом для зарядки USB Type-C, разъемом для наушников 3.5 мм, а также отдельным слотом для MicroSD карт памяти объемом до 32 Гб. Телефон поддерживает связь через сети 2G GSM 850/900/1800/1900. Внимание! В некоторых регионах Российской Федерации, сеть операторов Tele2, Тинькофф Мобайл и Yota не поддерживает режим сети 2G. Рекомендуем перед покупкой мобильных телефонов, работающих только в сети 2G, уточнить у мобильных операторов, карту покрытия сети 2G (поддерживает ли их сеть стандарт 2G в вашем регионе)

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2458 BARREL L PURPLE BLACK (4 SIM)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Описание
Телефон BQ2458 Barrel L сможет порадовать покупателей ярким дисплеем диагональю 2.4, удобным расположением клавиш, обеспечивающим комфортную эксплуатацию, и съемным Li-Ion аккумулятором на 1000 мАч. Кроме того, телефон имеет 2 слота для SIM-карт формата nano SIM и один слот формата mini SIM, камеру с разрешением 0.08 MP, Bluetooth версии 2.1, фонарик, а также функции FM-приемника и диктофона. Разрешение цветного дисплея составляет 240320 пикселей. Устройство оснащено разъемом для зарядки USB Type-C, разъемом для наушников 3.5 мм, а также отдельным слотом для MicroSD карт памяти объемом до 32 Гб. Телефон поддерживает связь через сети 2G GSM 850/900/1800/1900. Внимание! В некоторых регионах Российской Федерации, сеть операторов Tele2, Тинькофф Мобайл и Yota не поддерживает режим сети 2G. Рекомендуем перед покупкой мобильных телефонов, работающих только в сети 2G, уточнить у мобильных операторов, карту покрытия сети 2G (поддерживает ли их сеть стандарт 2G в вашем регионе)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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