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Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange

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Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 1
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 2
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 3
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 4
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 5
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 6
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 7
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 8
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 9
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 10
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 11
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 12
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 13
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 14
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 15
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
оранжевый, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 5
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 6
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 7
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 8
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 9
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 10
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 11
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 12
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 13
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 14
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 15
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249902
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
оранжевый, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
50.25x117.5x15.4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
177

Описание товара Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange

Кнопочные телефоны BQ — это надежные и функциональные устройства для повседневного использования. Эти телефоны отличаются практичным дизайном и простотой в эксплуатации, что делает их идеальными для пользователей, которым не нужны все излишества современных смартфонов. Типовые характеристики включают: мобильный телефон марки BQ, поддерживающий Bluetooth, что позволяет легко передавать файлы и подключать различные аксессуары. При весе всего 0,1 кг этот телефон легкий и удобный для повседневного ношения. Аккумуляторная батарея емкостью 2000 мАч обеспечивает длительное время работы без необходимости частой зарядки. Телефон оснащен базовой камерой для съемки необходимых моментов. Возможность использования двух SIM-карт делает его идеальным выбором для пользователей, которым необходимо разделять личные и рабочие контакты. Экран с разрешением 160x128 и диагональю 1,77 дюйма компактен, тем не менее, обеспечивает достаточную четкость для работы с основными функциями телефона. Моноблочный корпус представлен в стильных цветах: оранжевом и черном. Это позволяет выбрать устройство в предпочтительном цвете. Устройство не поддерживает Wi-Fi, но предлагает все необходимые функции классического мобильного телефона. Li-Ion аккумуляторная технология гарантирует стабильную работу в течение длительного времени. Несмотря на отсутствие влагозащиты и функций, таких как кнопка SOS, телефоны BQ — это надежные, долговечные и элегантные устройства, прекрасно подходящие как для звонков, так и для отправки сообщений.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
оранжевый, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Развернуть
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
50.25x117.5x15.4 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ — это надежные и функциональные устройства для повседневного использования. Эти телефоны отличаются практичным дизайном и простотой в эксплуатации, что делает их идеальными для пользователей, которым не нужны все излишества современных смартфонов. Типовые характеристики включают: мобильный телефон марки BQ, поддерживающий Bluetooth, что позволяет легко передавать файлы и подключать различные аксессуары. При весе всего 0,1 кг этот телефон легкий и удобный для повседневного ношения. Аккумуляторная батарея емкостью 2000 мАч обеспечивает длительное время работы без необходимости частой зарядки. Телефон оснащен базовой камерой для съемки необходимых моментов. Возможность использования двух SIM-карт делает его идеальным выбором для пользователей, которым необходимо разделять личные и рабочие контакты. Экран с разрешением 160x128 и диагональю 1,77 дюйма компактен, тем не менее, обеспечивает достаточную четкость для работы с основными функциями телефона. Моноблочный корпус представлен в стильных цветах: оранжевом и черном. Это позволяет выбрать устройство в предпочтительном цвете. Устройство не поддерживает Wi-Fi, но предлагает все необходимые функции классического мобильного телефона. Li-Ion аккумуляторная технология гарантирует стабильную работу в течение длительного времени. Несмотря на отсутствие влагозащиты и функций, таких как кнопка SOS, телефоны BQ — это надежные, долговечные и элегантные устройства, прекрасно подходящие как для звонков, так и для отправки сообщений.
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Отзывы


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