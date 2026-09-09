Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange
Кнопочные телефоны BQ — это надежные и функциональные устройства для повседневного использования. Эти телефоны отличаются практичным дизайном и простотой в эксплуатации, что делает их идеальными для пользователей, которым не нужны все излишества современных смартфонов. Типовые характеристики включают: мобильный телефон марки BQ, поддерживающий Bluetooth, что позволяет легко передавать файлы и подключать различные аксессуары. При весе всего 0,1 кг этот телефон легкий и удобный для повседневного ношения. Аккумуляторная батарея емкостью 2000 мАч обеспечивает длительное время работы без необходимости частой зарядки. Телефон оснащен базовой камерой для съемки необходимых моментов. Возможность использования двух SIM-карт делает его идеальным выбором для пользователей, которым необходимо разделять личные и рабочие контакты. Экран с разрешением 160x128 и диагональю 1,77 дюйма компактен, тем не менее, обеспечивает достаточную четкость для работы с основными функциями телефона. Моноблочный корпус представлен в стильных цветах: оранжевом и черном. Это позволяет выбрать устройство в предпочтительном цвете. Устройство не поддерживает Wi-Fi, но предлагает все необходимые функции классического мобильного телефона. Li-Ion аккумуляторная технология гарантирует стабильную работу в течение длительного времени. Несмотря на отсутствие влагозащиты и функций, таких как кнопка SOS, телефоны BQ — это надежные, долговечные и элегантные устройства, прекрасно подходящие как для звонков, так и для отправки сообщений.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Orange