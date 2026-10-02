Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Red/Black
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Red/Black
Кнопочные телефоны BQ — это надежное и функциональное устройство для тех, кто ценит простоту и удобство. Эти телефоны представлены в стильных красном и черном цветах, привлекающих внимание своим элегантным дизайном. Телефон оснащен экраном диагональю 1,77 дюйма, который обеспечивает четкое изображение и удобен для базового использования. Устройство поддерживает до трех SIM-карт, что предоставляет пользователю гибкость в управлении различными номерами и тарифами. BQ предлагает встроенную камеру для запечатления важных моментов и Bluetooth для беспроводного подключения к другим устройствам. Телефон поддерживает карты памяти объемом до 32 ГБ, что позволяет хранить большое количество контактов и мультимедийных файлов. Аккумулятор емкостью 800 мА·ч гарантирует длительное время работы устройства, а легкий вес — всего 0,069 кг — делает его удобным для постоянного ношения с собой. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C, что обеспечивает быстрое и удобное пополнение заряда. Телефон выполнен в классическом моноблочном корпусе и не имеет сенсорного экрана, что делает его идеальным выбором для пользователей, предпочитающих тактильные физические клавиши. Телефоны BQ — это идеальное сочетание надежности, простоты и функциональности для повседневного использования.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, C 2 sim-картами, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу
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