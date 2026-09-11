Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Gold
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Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 478884
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
металл
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
800
Время работы в режиме ожидания
0
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
49х117х13 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
170
Описание товара Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Gold
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Цветной дисплей. Стильный дизайн
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Бренд
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
металл
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Слот для карты памяти
да
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Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
800
Время работы в режиме ожидания
0
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
49х117х13 мм
Страна производитель
Китай
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Цветной дисплей. Стильный дизайн
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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