Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Red
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Red
Кнопочный телефон BQ — это удобное и практичное устройство для тех, кто ценит простоту и функциональность. Отличаясь компактными размерами и малым весом в 93 грамма, телефон удобно носить с собой. Оснащенный цветным экраном диагональю 1,77 дюйма, телефон обеспечивает комфорт при использовании базовых функций, таких как звонки и сообщения. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, элементы управления интуитивно понятны, что делает устройство идеальным для пользователей, предпочитающих классический интерфейс кнопочных телефонов. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что удобно для совмещения личного и рабочего номеров в одном устройстве. Беспроводная связь осуществляется через Bluetooth, однако Wi-Fi не поддерживается. Наличие Bluetooth позволяет подключаться к совместимым устройствам для обмена данными или использования гарнитуры. Помимо этого, телефон оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 800 мА·ч, который обеспечивает продолжительное время работы и не требует частой подзарядки. Отсутствие дополнительных энергозатратных функций, таких как GPS и интернет, делает устройство более автономным. Корпус телефона выполнен в моноблочном дизайне и имеет яркий красный цвет, что придает ему стильный и современный вид. При этом корпус не обладает ударопрочностью, поэтому рекомендуется бережное обращение с устройством. Телефон BQ — отличное решение для всех, кто ищет надежный мобильный телефон для повседневного использования без лишней сложности современных смартфонов.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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