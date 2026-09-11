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Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Red

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Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Red - фото 2
Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Red - фото 3
Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Red - фото 4
Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Red - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Red - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Red - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Red - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Red - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Red - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478886
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик; металл
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
170

Описание товара Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Red

Кнопочный телефон BQ — это удобное и практичное устройство для тех, кто ценит простоту и функциональность. Отличаясь компактными размерами и малым весом в 93 грамма, телефон удобно носить с собой. Оснащенный цветным экраном диагональю 1,77 дюйма, телефон обеспечивает комфорт при использовании базовых функций, таких как звонки и сообщения. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, элементы управления интуитивно понятны, что делает устройство идеальным для пользователей, предпочитающих классический интерфейс кнопочных телефонов. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что удобно для совмещения личного и рабочего номеров в одном устройстве. Беспроводная связь осуществляется через Bluetooth, однако Wi-Fi не поддерживается. Наличие Bluetooth позволяет подключаться к совместимым устройствам для обмена данными или использования гарнитуры. Помимо этого, телефон оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 800 мА·ч, который обеспечивает продолжительное время работы и не требует частой подзарядки. Отсутствие дополнительных энергозатратных функций, таких как GPS и интернет, делает устройство более автономным. Корпус телефона выполнен в моноблочном дизайне и имеет яркий красный цвет, что придает ему стильный и современный вид. При этом корпус не обладает ударопрочностью, поэтому рекомендуется бережное обращение с устройством. Телефон BQ — отличное решение для всех, кто ищет надежный мобильный телефон для повседневного использования без лишней сложности современных смартфонов.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1868 Art+ Red




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик; металл
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ — это удобное и практичное устройство для тех, кто ценит простоту и функциональность. Отличаясь компактными размерами и малым весом в 93 грамма, телефон удобно носить с собой. Оснащенный цветным экраном диагональю 1,77 дюйма, телефон обеспечивает комфорт при использовании базовых функций, таких как звонки и сообщения. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, элементы управления интуитивно понятны, что делает устройство идеальным для пользователей, предпочитающих классический интерфейс кнопочных телефонов. Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что удобно для совмещения личного и рабочего номеров в одном устройстве. Беспроводная связь осуществляется через Bluetooth, однако Wi-Fi не поддерживается. Наличие Bluetooth позволяет подключаться к совместимым устройствам для обмена данными или использования гарнитуры. Помимо этого, телефон оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 800 мА·ч, который обеспечивает продолжительное время работы и не требует частой подзарядки. Отсутствие дополнительных энергозатратных функций, таких как GPS и интернет, делает устройство более автономным. Корпус телефона выполнен в моноблочном дизайне и имеет яркий красный цвет, что придает ему стильный и современный вид. При этом корпус не обладает ударопрочностью, поэтому рекомендуется бережное обращение с устройством. Телефон BQ — отличное решение для всех, кто ищет надежный мобильный телефон для повседневного использования без лишней сложности современных смартфонов.
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