Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G/3G/4G LTE
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729463
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Описание товара Мобильный телефон INOI 244 Modern Plus 4G Blue
Кнопочный телефон INOI — стильный моноблок в насыщенно синем цвете для тех, кто ценит простоту и надёжность. 2,4-дюймовый экран с разрешением 320x240 обеспечивает чёткое отображение текста и меню. Две nano-SIM-карты позволяют легко сочетать рабочие и личные звонки. Телефон поддерживает сети 2G, 3G и быстрый 4G LTE — связь всегда на высоте.
Встроенной памяти 128 Мб достаточно для контактов и базовых файлов, а слот для карты памяти до 32 Гб открывает простор для фото, музыки и других нужных вещей. Есть камера для моментальных снимков и Bluetooth для быстрой передачи файлов. Съёмный Li-Ion аккумулятор легко заменить на новый — телефон всегда готов к работе. Удобно, надёжно, функционально!
Кнопочный телефон INOI — стильный моноблок в насыщенно синем цвете для тех, кто ценит простоту и надёжность. 2,4-дюймовый экран с разрешением 320x240 обеспечивает чёткое отображение текста и меню. Две nano-SIM-карты позволяют легко сочетать рабочие и личные звонки. Телефон поддерживает сети 2G, 3G и быстрый 4G LTE — связь всегда на высоте.
Встроенной памяти 128 Мб достаточно для контактов и базовых файлов, а слот для карты памяти до 32 Гб открывает простор для фото, музыки и других нужных вещей. Есть камера для моментальных снимков и Bluetooth для быстрой передачи файлов. Съёмный Li-Ion аккумулятор легко заменить на новый — телефон всегда готов к работе. Удобно, надёжно, функционально!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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