Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
600
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 561212
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Описание товара Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Red
Сотовый телефон BQ 1853 Life представлен в моноблочном пластиковом корпусе. Для выбора подходящего тарифа предусмотрена одновременная поддержка двух карт SIM формата Mini. Устройство оснащено цветным дисплеем диагональю 1.77 дюйма. На нем передается четкая картинка с яркими и насыщенными цветами.
Нажатием кнопки SOS активируется быстрый набор запрограммированного мобильного номера. Обмениваться файлами беспроводным способом с устройствами позволяет модуль Bluetooth. Для прослушивания музыки реализованы MP3-проигрыватель и FM-радио. Сотовый телефон BQ 1853 Life работает автономно от съемного аккумулятора энергоемкостью 600 мА*ч.
Сотовый телефон BQ 1853 Life представлен в моноблочном пластиковом корпусе. Для выбора подходящего тарифа предусмотрена одновременная поддержка двух карт SIM формата Mini. Устройство оснащено цветным дисплеем диагональю 1.77 дюйма. На нем передается четкая картинка с яркими и насыщенными цветами.
Нажатием кнопки SOS активируется быстрый набор запрограммированного мобильного номера. Обмениваться файлами беспроводным способом с устройствами позволяет модуль Bluetooth. Для прослушивания музыки реализованы MP3-проигрыватель и FM-радио. Сотовый телефон BQ 1853 Life работает автономно от съемного аккумулятора энергоемкостью 600 мА*ч.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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