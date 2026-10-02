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Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Green/Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Green/Black

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Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Green/Black - фото 2
Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Green/Black - фото 3
Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Green/Black - фото 4
Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Green/Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
3
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Green/Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Green/Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Green/Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Green/Black - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Green/Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648827
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
3
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
135

Описание товара Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Green/Black

Кнопочный телефон BQ — это надежное и простое в использовании устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит функциональность и минимум лишних функций. Разработанный на основе передовых технологий, этот телефон сочетает в себе традиционный дизайн и удобство использования. Телефон относится к типу мобильных устройств и произведен в Китае, что гарантирует высокое качество сборки. Компактный и легкий вес устройства всего 0,069 кг делает его идеальным спутником в ежедневных делах. Диагональ экрана составляет 1,77 дюйма, что обеспечивает удобную навигацию по меню и чтение текстовых сообщений. BQ предлагает возможность использовать сразу три SIM-карты, что делает устройство особенно привлекательным для пользователей, которым необходимо совмещать работу и личную жизнь в одном телефоне. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана и поддержки Wi-Fi, телефон оснащен Bluetooth, позволяющим обмениваться данными с другими устройствами. Долговечность обеспечивается литий-ионным аккумулятором емкостью 800 мА·ч, который обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки. Телефон выполнен в классическом моноблочном корпусе, не обладая функцией ударопрочности. Цветовая палитра выделяет этот телефон своим зеленым цветом, добавляя стильности и оригинальности. Солидный выбор для тех, кто предпочитает простоту и надежность в современном мобильном устройстве.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Green/Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
3
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ — это надежное и простое в использовании устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит функциональность и минимум лишних функций. Разработанный на основе передовых технологий, этот телефон сочетает в себе традиционный дизайн и удобство использования. Телефон относится к типу мобильных устройств и произведен в Китае, что гарантирует высокое качество сборки. Компактный и легкий вес устройства всего 0,069 кг делает его идеальным спутником в ежедневных делах. Диагональ экрана составляет 1,77 дюйма, что обеспечивает удобную навигацию по меню и чтение текстовых сообщений. BQ предлагает возможность использовать сразу три SIM-карты, что делает устройство особенно привлекательным для пользователей, которым необходимо совмещать работу и личную жизнь в одном телефоне. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана и поддержки Wi-Fi, телефон оснащен Bluetooth, позволяющим обмениваться данными с другими устройствами. Долговечность обеспечивается литий-ионным аккумулятором емкостью 800 мА·ч, который обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки. Телефон выполнен в классическом моноблочном корпусе, не обладая функцией ударопрочности. Цветовая палитра выделяет этот телефон своим зеленым цветом, добавляя стильности и оригинальности. Солидный выбор для тех, кто предпочитает простоту и надежность в современном мобильном устройстве.
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Отзывы


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