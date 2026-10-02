Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Green/Black
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Green/Black
Кнопочный телефон BQ — это надежное и простое в использовании устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит функциональность и минимум лишних функций. Разработанный на основе передовых технологий, этот телефон сочетает в себе традиционный дизайн и удобство использования. Телефон относится к типу мобильных устройств и произведен в Китае, что гарантирует высокое качество сборки. Компактный и легкий вес устройства всего 0,069 кг делает его идеальным спутником в ежедневных делах. Диагональ экрана составляет 1,77 дюйма, что обеспечивает удобную навигацию по меню и чтение текстовых сообщений. BQ предлагает возможность использовать сразу три SIM-карты, что делает устройство особенно привлекательным для пользователей, которым необходимо совмещать работу и личную жизнь в одном телефоне. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана и поддержки Wi-Fi, телефон оснащен Bluetooth, позволяющим обмениваться данными с другими устройствами. Долговечность обеспечивается литий-ионным аккумулятором емкостью 800 мА·ч, который обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки. Телефон выполнен в классическом моноблочном корпусе, не обладая функцией ударопрочности. Цветовая палитра выделяет этот телефон своим зеленым цветом, добавляя стильности и оригинальности. Солидный выбор для тех, кто предпочитает простоту и надежность в современном мобильном устройстве.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу
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