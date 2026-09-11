Мобильный телефон BQ 1853 Life White
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1853 Life White
Кнопочный телефон BQ — это надежное и простое в использовании устройство, идеально подходящее для тех, кто предпочитает удобство и функциональность. Этот мобильный телефон оснащен Bluetooth, что обеспечивает легкую связь с другими устройствами. Отсутствие Wi-Fi компенсируется длительным временем работы от аккумулятора емкостью 600 мАч, что позволяет оставаться на связи без частой подзарядки. Телефон имеет компактные размеры с диагональю экрана 1,77 дюйма и весом всего 88 грамм, что делает его невероятно удобным для повседневного использования. Несмотря на свои небольшие размеры, телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, что особенно удобно для тех, кто нуждается в разделении личных и рабочих звонков. Кнопка SOS на корпусе устройства обеспечивает дополнительную безопасность, быстро связывая пользователя с выбранным контактом в экстренной ситуации. Телефон выполнен в классическом моноблочном корпусе белого цвета, который придает устройству элегантность и стиль. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана и ударопрочного корпуса, кнопочный телефон BQ предлагает все основные функции, которые необходимы для надежной связи, делая его отличным выбором для тех, кто ценит простоту и эффективность.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
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