Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Емкость аккумулятора
800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 298842
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
800
Габариты
122,0 х 51,1 х 14,2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
144
Описание товара Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black
BQ 2440 Step L+ - кнопочный телефон с базовым набором функций. Аппарат работает в стандартах связи GSM 850/900/1800/1900 МГц, поддерживает установку 2 SIM-карт и дополнительно оснащен Bluetooth, FM-радио и фонариком. Мобильный телефон выполнен в легком эргономичном корпусе, имеет удобную клавиатуру и яркий цветной экран.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
800
Габариты
122,0 х 51,1 х 14,2 мм
Страна производитель
Китай
BQ 2440 Step L+ - кнопочный телефон с базовым набором функций. Аппарат работает в стандартах связи GSM 850/900/1800/1900 МГц, поддерживает установку 2 SIM-карт и дополнительно оснащен Bluetooth, FM-радио и фонариком. Мобильный телефон выполнен в легком эргономичном корпусе, имеет удобную клавиатуру и яркий цветной экран.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Достоинства:
Комментарий:
то что надо для пожилого человека.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая звонилка. Качественная.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо работает звук и связь отлично
Достоинства:
Комментарий:
Телефон работает нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Обычный телефон, работает. Недостаток только один, очень тонкий и слабы пластик.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный для своих функций. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
всё ок - простая звонилка, но слабый микрофон
Достоинства:
Комментарий:
То что нужно,а главное громкий.
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат стоит своих денег. Все работает. Задняя крышка туго открывается, нужно постараться, чтобы ничего не сломать.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал маме так как на старый телефон плпала влага, товаром осталась довольна ( громкий сигнал вызова, крупные цифры часов, легкий и очень компактный, есть автозапись всех звонков если добавить карту расширения памяти)
Достоинства:
Комментарий:
Легкий,удобный. Шрифт читамый
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги все работает
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон для работы, динамик громкий
Достоинства:
Комментарий:
Телефон как телефон , да ещё за такие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Покупаем этот телефон 2ой раз, дедушка к нему привык. Предыдущий - потерял.
Достоинства:
Комментарий:
Плохо слышно собеседники, а заодно и собеседник практически ничего не слышит
Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black
Достоинства:
Комментарий:
то что надо для пожилого человека.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая звонилка. Качественная.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо работает звук и связь отлично
Достоинства:
Комментарий:
Телефон работает нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Обычный телефон, работает. Недостаток только один, очень тонкий и слабы пластик.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный для своих функций. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
всё ок - простая звонилка, но слабый микрофон
Достоинства:
Комментарий:
То что нужно,а главное громкий.
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат стоит своих денег. Все работает. Задняя крышка туго открывается, нужно постараться, чтобы ничего не сломать.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал маме так как на старый телефон плпала влага, товаром осталась довольна ( громкий сигнал вызова, крупные цифры часов, легкий и очень компактный, есть автозапись всех звонков если добавить карту расширения памяти)
Достоинства:
Комментарий:
Легкий,удобный. Шрифт читамый
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги все работает
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон для работы, динамик громкий
Достоинства:
Комментарий:
Телефон как телефон , да ещё за такие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Покупаем этот телефон 2ой раз, дедушка к нему привык. Предыдущий - потерял.
Достоинства:
Комментарий:
Плохо слышно собеседники, а заодно и собеседник практически ничего не слышит