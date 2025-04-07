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Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black

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Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black - фото 1
Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Емкость аккумулятора
800
  • Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 298842
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
800
Габариты
122,0 х 51,1 х 14,2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
144

Описание товара Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black

BQ 2440 Step L+ - кнопочный телефон с базовым набором функций. Аппарат работает в стандартах связи GSM 850/900/1800/1900 МГц, поддерживает установку 2 SIM-карт и дополнительно оснащен Bluetooth, FM-радио и фонариком. Мобильный телефон выполнен в легком эргономичном корпусе, имеет удобную клавиатуру и яркий цветной экран.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black

Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Снежана Р.

Достоинства:


Комментарий:
то что надо для пожилого человека.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая звонилка. Качественная.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо работает звук и связь отлично
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Алиев А.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон работает нормально.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Обычный телефон, работает. Недостаток только один, очень тонкий и слабы пластик.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный для своих функций. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Эмиль З.

Достоинства:


Комментарий:
всё ок - простая звонилка, но слабый микрофон
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
То что нужно,а главное громкий.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат стоит своих денег. Все работает. Задняя крышка туго открывается, нужно постараться, чтобы ничего не сломать.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал маме так как на старый телефон плпала влага, товаром осталась довольна ( громкий сигнал вызова, крупные цифры часов, легкий и очень компактный, есть автозапись всех звонков если добавить карту расширения памяти)
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Легкий,удобный. Шрифт читамый
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Волков Александр

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги все работает
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Павел О.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон для работы, динамик громкий
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2024
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон как телефон , да ещё за такие деньги.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2023
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаем этот телефон 2ой раз, дедушка к нему привык. Предыдущий - потерял.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2023
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Плохо слышно собеседники, а заодно и собеседник практически ничего не слышит



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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Развернуть
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
800
Габариты
122,0 х 51,1 х 14,2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
BQ 2440 Step L+ - кнопочный телефон с базовым набором функций. Аппарат работает в стандартах связи GSM 850/900/1800/1900 МГц, поддерживает установку 2 SIM-карт и дополнительно оснащен Bluetooth, FM-радио и фонариком. Мобильный телефон выполнен в легком эргономичном корпусе, имеет удобную клавиатуру и яркий цветной экран.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Снежана Р.

Достоинства:


Комментарий:
то что надо для пожилого человека.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая звонилка. Качественная.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо работает звук и связь отлично
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Алиев А.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон работает нормально.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Обычный телефон, работает. Недостаток только один, очень тонкий и слабы пластик.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный для своих функций. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Эмиль З.

Достоинства:


Комментарий:
всё ок - простая звонилка, но слабый микрофон
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
То что нужно,а главное громкий.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат стоит своих денег. Все работает. Задняя крышка туго открывается, нужно постараться, чтобы ничего не сломать.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Евгений Р.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал маме так как на старый телефон плпала влага, товаром осталась довольна ( громкий сигнал вызова, крупные цифры часов, легкий и очень компактный, есть автозапись всех звонков если добавить карту расширения памяти)
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Легкий,удобный. Шрифт читамый
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Волков Александр

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги все работает
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Павел О.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон для работы, динамик громкий
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2024
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон как телефон , да ещё за такие деньги.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2023
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаем этот телефон 2ой раз, дедушка к нему привык. Предыдущий - потерял.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2023
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Плохо слышно собеседники, а заодно и собеседник практически ничего не слышит


Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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