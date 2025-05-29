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Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ White/Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ White/Red

16 Отзывы
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Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ White/Red - фото 1
Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ White/Red - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
белый, красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Емкость аккумулятора
800
  • Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ White/Red - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ White/Red - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 298844
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
белый, красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
800
Габариты
122,0 х 51,1 х 14,2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
144

Описание товара Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ White/Red

BQ 2440 Step L+ - кнопочный телефон с базовым набором функций. Аппарат работает в стандартах связи GSM 850/900/1800/1900 МГц, поддерживает установку 2 SIM-карт и дополнительно оснащен Bluetooth, FM-радио и фонариком. Мобильный телефон выполнен в легком эргономичном корпусе, имеет удобную клавиатуру и яркий цветной экран.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ White/Red

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Гуля М.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, легкий. Понравилось, что включатель фонарика отдельно сбоку,а не среди кнопок. Устроило практически всё, кроме того, что заднюю панель (чтобы вставить батарейку)открыла с трудом.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, красивый, удобный, бабушке понравился
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Влад

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги топ. громкий, экран четкий, слышно меня и собеседника хорошо
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
По размеру оказался больше чем предполагалось.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Месяц уже прошел как работает,все свои функции выполняет
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в порванной упаковке, на пленке царапины, в остальном телефон как телефон
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Вячеслав Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстрая доставка!Приехал упакованным,коробка не мята,заводская запайка коробки,полная комплектация.Качественный материал и сборка.Все функции работают.Большой и яркий экран.Клавиатура с русскими буквами,удобная навигация.Звук при разговоре идеальный по громкости и чистоте.Всё как в старые добрые времена!Покупке рад.Благодарю магазин и логистику.Всё отлично!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Ребят отличный телефон. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
телефон для детей нормальный. качкство достаточное для ребенка. вообщем можно брать. цена качество соотвествует
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Богдан

Достоинства:


Комментарий:
работает ребенку понравился
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Юлия Е.

Достоинства:


Комментарий:
беру уже второй (по просьбе) пришло всё целое, прекрасный рабочий телефон. и главное- большой экран)))
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Оксана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Классный телефон за свои деньги. Брала ребенку - потому что теряет телефоны. Есть кнопки - звонит. Что еще нужно)))
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Даниил М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо! Купил (BQ) БиКу, помог СпартаКу!
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
красивый,брал н подарок.Пока не вручил.Работу оценить не могу.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Кристина К.

Достоинства:


Комментарий:
для первоклашки отлично.громкий динамик.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купили для деда. Удобные кнопки, большой цветной экран. Дед доволен



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
белый, красный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Развернуть
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
800
Габариты
122,0 х 51,1 х 14,2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
BQ 2440 Step L+ - кнопочный телефон с базовым набором функций. Аппарат работает в стандартах связи GSM 850/900/1800/1900 МГц, поддерживает установку 2 SIM-карт и дополнительно оснащен Bluetooth, FM-радио и фонариком. Мобильный телефон выполнен в легком эргономичном корпусе, имеет удобную клавиатуру и яркий цветной экран.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Гуля М.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, легкий. Понравилось, что включатель фонарика отдельно сбоку,а не среди кнопок. Устроило практически всё, кроме того, что заднюю панель (чтобы вставить батарейку)открыла с трудом.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, красивый, удобный, бабушке понравился
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Влад

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги топ. громкий, экран четкий, слышно меня и собеседника хорошо
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
По размеру оказался больше чем предполагалось.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Месяц уже прошел как работает,все свои функции выполняет
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в порванной упаковке, на пленке царапины, в остальном телефон как телефон
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Вячеслав Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстрая доставка!Приехал упакованным,коробка не мята,заводская запайка коробки,полная комплектация.Качественный материал и сборка.Все функции работают.Большой и яркий экран.Клавиатура с русскими буквами,удобная навигация.Звук при разговоре идеальный по громкости и чистоте.Всё как в старые добрые времена!Покупке рад.Благодарю магазин и логистику.Всё отлично!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Ребят отличный телефон. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
телефон для детей нормальный. качкство достаточное для ребенка. вообщем можно брать. цена качество соотвествует
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Богдан

Достоинства:


Комментарий:
работает ребенку понравился
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Юлия Е.

Достоинства:


Комментарий:
беру уже второй (по просьбе) пришло всё целое, прекрасный рабочий телефон. и главное- большой экран)))
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Оксана Г.

Достоинства:


Комментарий:
Классный телефон за свои деньги. Брала ребенку - потому что теряет телефоны. Есть кнопки - звонит. Что еще нужно)))
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Даниил М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо! Купил (BQ) БиКу, помог СпартаКу!
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
красивый,брал н подарок.Пока не вручил.Работу оценить не могу.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Кристина К.

Достоинства:


Комментарий:
для первоклашки отлично.громкий динамик.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купили для деда. Удобные кнопки, большой цветной экран. Дед доволен


Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ White/Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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