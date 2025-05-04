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Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Red

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Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Red - фото 1
Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Red - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Емкость аккумулятора
800
  • Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Red - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Red - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 298843
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
800
Габариты
122,0 х 51,1 х 14,2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
144

Описание товара Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Red

BQ 2440 Step L+ - кнопочный телефон с базовым набором функций. Аппарат работает в стандартах связи GSM 850/900/1800/1900 МГц, поддерживает установку 2 SIM-карт и дополнительно оснащен Bluetooth, FM-радио и фонариком. Мобильный телефон выполнен в легком эргономичном корпусе, имеет удобную клавиатуру и яркий цветной экран.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Red

Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, быстрая курьерская доставка
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2024
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
Для пожилых этот телефон не годится. Шрифт мелковат. Заставка должна быть однотонной.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2023
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали для армии, всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2021
Никита З.

Достоинства:


Комментарий:
неплохое сочетание цены и качества



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Развернуть
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
800
Габариты
122,0 х 51,1 х 14,2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
BQ 2440 Step L+ - кнопочный телефон с базовым набором функций. Аппарат работает в стандартах связи GSM 850/900/1800/1900 МГц, поддерживает установку 2 SIM-карт и дополнительно оснащен Bluetooth, FM-радио и фонариком. Мобильный телефон выполнен в легком эргономичном корпусе, имеет удобную клавиатуру и яркий цветной экран.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон за свои деньги.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, быстрая курьерская доставка
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2024
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
Для пожилых этот телефон не годится. Шрифт мелковат. Заставка должна быть однотонной.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2023
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали для армии, всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2021
Никита З.

Достоинства:


Комментарий:
неплохое сочетание цены и качества


Мобильный телефон BQ 2440 Step L+ Black/Red - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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