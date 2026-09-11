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Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Green

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Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Green - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Green - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Green - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Green - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Green - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 561208
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
Да
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Габариты
113.5 х 55.2 х 15.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х8
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Green

Кнопочные телефоны BQ – это надежное и простое устройство для тех, кто ценит функциональность и удобство. С классическим моноблочным дизайном и двумя вариантами цвета – зеленым и черным, этот телефон подойдет для повседневного использования. Он легкий и компактный, весит всего 88 граммов, поэтому его удобно носить с собой в кармане или сумке. Телефон оснащен 1,77-дюймовым экраном, который обеспечивает ясность отображения базовой информации и простоту навигации по меню. Несмотря на свою компактность, устройство поддерживает подключение по Bluetooth, что позволяет пользоваться беспроводными гарнитурами и обмениваться данными с другими устройствами. Одним из ключевых преимуществ этого телефона является наличие кнопки SOS, что делает его отличным выбором для пожилых пользователей или для тех, кто нуждается в дополнительной безопасности. Возможность использования двух SIM-карт дает свободу выбора оператора и выгодных тарифов. Устройство оснащено аккумулятором типа Li-Ion с емкостью 600 мА·ч, что обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки. Хотя телефон не поддерживает Wi-Fi и GPS/Глонасс, он справляется с главными задачами: звонками и сообщениями. Кнопочные телефоны BQ – это отличный выбор для тех, кто предпочитает простоту использования и надежность за разумную цену.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1853 Life Black/Green




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
Да
Цвет
зеленый, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Габариты
113.5 х 55.2 х 15.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ – это надежное и простое устройство для тех, кто ценит функциональность и удобство. С классическим моноблочным дизайном и двумя вариантами цвета – зеленым и черным, этот телефон подойдет для повседневного использования. Он легкий и компактный, весит всего 88 граммов, поэтому его удобно носить с собой в кармане или сумке. Телефон оснащен 1,77-дюймовым экраном, который обеспечивает ясность отображения базовой информации и простоту навигации по меню. Несмотря на свою компактность, устройство поддерживает подключение по Bluetooth, что позволяет пользоваться беспроводными гарнитурами и обмениваться данными с другими устройствами. Одним из ключевых преимуществ этого телефона является наличие кнопки SOS, что делает его отличным выбором для пожилых пользователей или для тех, кто нуждается в дополнительной безопасности. Возможность использования двух SIM-карт дает свободу выбора оператора и выгодных тарифов. Устройство оснащено аккумулятором типа Li-Ion с емкостью 600 мА·ч, что обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки. Хотя телефон не поддерживает Wi-Fi и GPS/Глонасс, он справляется с главными задачами: звонками и сообщениями. Кнопочные телефоны BQ – это отличный выбор для тех, кто предпочитает простоту использования и надежность за разумную цену.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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