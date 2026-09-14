Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
nano-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G/3G/4G LTE
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Емкость аккумулятора
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729462
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Описание товара Мобильный телефон INOI 240 Modern 4G Blue
Компактный кнопочный телефон INOI в стильном синем корпусе удобно лежит в руке и легко поместится даже в самом маленьком кармане. Моноблочная конструкция прочна и практична — для повседневного использования и поездок. Размер экрана 1,77 дюйма и разрешение 160x128 создают комфорт для простых задач: звонки, смс или быстрый просмотр фотографий с камеры.
Поддержка двух nano-SIM дает полную свободу выбора оператора — удобно разделять рабочие и личные контакты. Мгновенное переключение между 2G, 3G и даже 4G LTE поколениями связи сохранит доступ к мобильным услугам в любой ситуации.
Емкий съемный аккумулятор 1000 мА·ч держит заряд дольше многих смартфонов схожего класса, а легкий вес — всего 55 грамм — делает INOI практически невесомым спутником на каждый день. Благодаря порту USB Type-C заряжать устройство просто и современно.
Встроенная камера — всегда под рукой для спонтанных снимков, а Bluetooth обеспечивает передачу файлов без лишних проводов. Made in China — качество, проверенное временем и миллионами пользователей.
Компактный кнопочный телефон INOI в стильном синем корпусе удобно лежит в руке и легко поместится даже в самом маленьком кармане. Моноблочная конструкция прочна и практична — для повседневного использования и поездок. Размер экрана 1,77 дюйма и разрешение 160x128 создают комфорт для простых задач: звонки, смс или быстрый просмотр фотографий с камеры.
Поддержка двух nano-SIM дает полную свободу выбора оператора — удобно разделять рабочие и личные контакты. Мгновенное переключение между 2G, 3G и даже 4G LTE поколениями связи сохранит доступ к мобильным услугам в любой ситуации.
Емкий съемный аккумулятор 1000 мА·ч держит заряд дольше многих смартфонов схожего класса, а легкий вес — всего 55 грамм — делает INOI практически невесомым спутником на каждый день. Благодаря порту USB Type-C заряжать устройство просто и современно.
Встроенная камера — всегда под рукой для спонтанных снимков, а Bluetooth обеспечивает передачу файлов без лишних проводов. Made in China — качество, проверенное временем и миллионами пользователей.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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