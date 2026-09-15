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Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Silver

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Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Silver - фото 1
Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Silver - фото 2
Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Silver - фото 3
Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Silver - фото 4
Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
3
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Silver - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Silver - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Silver - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Silver - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648826
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
3
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
135

Описание товара Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Silver

Кнопочные телефоны BQ — это компактные и надежные устройства, которые идеально подойдут для тех, кто ценит простоту и функциональность. Данный мобильный телефон от бренда BQ подходит для ежедневного использования, предоставляя все необходимые функции для связи. Телефон оснащен 1,77-дюймовым экраном, который обеспечивает удобное отображение основной информации. Благодаря поддержке Bluetooth вы сможете передавать данные и подключать совместимые устройства без проводов. Телефон поддерживает одновременную работу с тремя SIM-картами, что позволяет без проблем использовать несколько операторов мобильной связи. Аккумуляторная батарея емкостью 800 мА·ч обеспечивает надежную работу устройства в течение длительного времени, а легкий вес всего 0,069 кг делает его удобным для ношения в кармане или сумке. Хотя устройство не имеет доступа к Wi-Fi и не поддерживает GPS/Глонасс, оно компенсируется простотой управления и долговечностью. Классический черный цвет и моноблочный корпус придают телефону строгий и универсальный внешний вид, который подойдет для любого стиля. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана и ударопрочного корпуса, этот телефон выделяется своей надежностью и доступной ценой, что делает его отличным выбором для пользователей, ищущих простое и эффективное средство связи без излишеств.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Silver




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
3
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочные телефоны BQ — это компактные и надежные устройства, которые идеально подойдут для тех, кто ценит простоту и функциональность. Данный мобильный телефон от бренда BQ подходит для ежедневного использования, предоставляя все необходимые функции для связи. Телефон оснащен 1,77-дюймовым экраном, который обеспечивает удобное отображение основной информации. Благодаря поддержке Bluetooth вы сможете передавать данные и подключать совместимые устройства без проводов. Телефон поддерживает одновременную работу с тремя SIM-картами, что позволяет без проблем использовать несколько операторов мобильной связи. Аккумуляторная батарея емкостью 800 мА·ч обеспечивает надежную работу устройства в течение длительного времени, а легкий вес всего 0,069 кг делает его удобным для ношения в кармане или сумке. Хотя устройство не имеет доступа к Wi-Fi и не поддерживает GPS/Глонасс, оно компенсируется простотой управления и долговечностью. Классический черный цвет и моноблочный корпус придают телефону строгий и универсальный внешний вид, который подойдет для любого стиля. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана и ударопрочного корпуса, этот телефон выделяется своей надежностью и доступной ценой, что делает его отличным выбором для пользователей, ищущих простое и эффективное средство связи без излишеств.
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Доставка
Отзывы


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