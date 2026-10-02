Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Gold
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Gold
Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и удобство. Телефон выполнен в классическом моноблочном корпусе черного цвета, который удобно держать в руке. Основные технические характеристики подчеркивают его практичность. Телефон оснащен экраном с диагональю 1,77 дюйма, обеспечивающим четкое и ясное отображение информации. Он поддерживает работу с тремя SIM-картами, что делает его идеальным выбором для людей, которым необходимо разделять личные и рабочие контакты. Модель оснащена Bluetooth, что позволяет подключать гарнитуры и другие устройства для еще большего комфорта в использовании. Отсутствие Wi-Fi и GPS/Глонасс продлевает срок службы аккумулятора и позволяет сосредоточиться на основных функциях связи. Аккумулятор Li-Ion емкостью 800 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки. При весе всего 0,069 кг телефон остается очень легким и портативным, что особенно удобно для частых перемещений. Данное устройство, не обладая сенсорным экраном и дополнительными сложными функциями, идеально подходит для пользователей, которым необходим простой и надежный телефон для звонков и отправки сообщений.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, C 2 sim-картами, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X175 Green
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X240 Black
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X718 Black
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X280 Black
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X600 Dark Grey
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X700 Red
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X680 Dark Grey
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X800 Black
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, C 2 sim-картами, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Gold