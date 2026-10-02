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Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Gold

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Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Gold - фото 2
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Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Gold - фото 4
Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Gold - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
3
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Gold - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Gold - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Gold - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Gold - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Gold - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648825
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
3
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
135

Описание товара Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Gold

Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и удобство. Телефон выполнен в классическом моноблочном корпусе черного цвета, который удобно держать в руке. Основные технические характеристики подчеркивают его практичность. Телефон оснащен экраном с диагональю 1,77 дюйма, обеспечивающим четкое и ясное отображение информации. Он поддерживает работу с тремя SIM-картами, что делает его идеальным выбором для людей, которым необходимо разделять личные и рабочие контакты. Модель оснащена Bluetooth, что позволяет подключать гарнитуры и другие устройства для еще большего комфорта в использовании. Отсутствие Wi-Fi и GPS/Глонасс продлевает срок службы аккумулятора и позволяет сосредоточиться на основных функциях связи. Аккумулятор Li-Ion емкостью 800 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки. При весе всего 0,069 кг телефон остается очень легким и портативным, что особенно удобно для частых перемещений. Данное устройство, не обладая сенсорным экраном и дополнительными сложными функциями, идеально подходит для пользователей, которым необходим простой и надежный телефон для звонков и отправки сообщений.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1858 Barrel Black/Gold




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
3
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
USB Type-C
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит простоту и удобство. Телефон выполнен в классическом моноблочном корпусе черного цвета, который удобно держать в руке. Основные технические характеристики подчеркивают его практичность. Телефон оснащен экраном с диагональю 1,77 дюйма, обеспечивающим четкое и ясное отображение информации. Он поддерживает работу с тремя SIM-картами, что делает его идеальным выбором для людей, которым необходимо разделять личные и рабочие контакты. Модель оснащена Bluetooth, что позволяет подключать гарнитуры и другие устройства для еще большего комфорта в использовании. Отсутствие Wi-Fi и GPS/Глонасс продлевает срок службы аккумулятора и позволяет сосредоточиться на основных функциях связи. Аккумулятор Li-Ion емкостью 800 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки. При весе всего 0,069 кг телефон остается очень легким и портативным, что особенно удобно для частых перемещений. Данное устройство, не обладая сенсорным экраном и дополнительными сложными функциями, идеально подходит для пользователей, которым необходим простой и надежный телефон для звонков и отправки сообщений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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