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Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Gray

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Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Gray - фото 1
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Gray - фото 2
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Gray - фото 3
Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Gray - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный, серый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Gray - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Gray - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Gray - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Gray - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249901
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный, серый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
50.25x117.5x15.4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
177

Описание товара Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Gray

BQ 1846 One Power - бюджетный и компактный мобильный телефон с цветным экраном и камерой 0,08 МП.

Аппарат поддерживает установку 2 SIM-карт, работает в сетях 2G и с Bluetooth версии 2.1. Дополнительно оснащен FM-радио и имеет слот для карты памяти MicroSD до 16 ГБ, что существенно увеличивает место для хранения всех медиа файлов. Аккумулятор с увеличенной емкостью 2000 мАч позволит вам полноценно использовать все функции вашего телефона, не беспокоясь о его подзарядке.

Кнопочный телефон BQ 1846 One Power выполнен в эргономичном пластиковом корпусе, фактурная поверхность предотвращает выскальзывание и аппарат надежно лежит в руке. Модель имеет удобную клавиатуру с большими раздельными кнопками. Для управления радио и музыкой предусмотрены дополнительные клавиши, которые позволяют управлять воспроизведением, не заходя в главное меню.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Gray

Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
В общем и целом нормальный телефон. Кнопки немного туговаты, центральная кнопка плохо нажимается вниз. Пластик задней крышки сильно шершавый.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Анжела А.

Достоинства:


Комментарий:
Классный
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Алина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон все работает
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Виктор А.

Достоинства:


Комментарий:
не влезают имея и фамилия зла контактов
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пропал звук через 2 дня
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон удобный брали бабушке она очень довольна, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
На что рассчитывал, то и получил. Очень слабый фонарик. А так всё норм.
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телефон ребёнку на улицу.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон,брала мужу, громкий, собеседника слышно хорошо,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Цена качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
звонилка, своих денег стоит, вибрация существенная, мелодия одна, слышно его из рюкзака.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Gennadii T.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо на эту цену советую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телефон, громкость динамика, слышно звонящего отлично
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает. спасибо. доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Екатерина В.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная звонилка для ребёнка в школу.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
такой телефон должен быть на всякий случай,айфоны быстро разряжается,а это запасной вариант
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
работает
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая звонилка. Дешёвая, надёжная(если не стирать, не долбить по дисплею, не переезжать колесом. у меня сие вот не получается). Качество приёма сигнала хорошее. Автономность до 5 суток без зарядки(может больше, просто не требовалось так экстремалить).\nВзял уже четвёртую. Отличия от предбывших - зарядка юэсби тип си.\nБлагодарю сердечно
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Вазгэн

Достоинства:


Комментарий:
Самая обычная звонилка, больше для детей, небольшая по размеру, батарея вроде норм. Интерфейс не раздражающий, в пределах 1000 руб. сойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Павел Э.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон. Для школьника - самое то! Батарея действительно ёмкая - можно несколько суток не заряжать.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Фарит Х.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены нормальный телефон для пенсионеров или как аварийный
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Вера В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала ребенку на подарок,ребенок пойдет в 1 класс!!! такого довольного я его давно не встречала! быстренько сообразил как пользоваться,подключил наушники,нашел радио!
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой телефон
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Павел А.

Достоинства:


Комментарий:
пока доволен,что хотел-получил
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Илья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, все ок. удивило наличие разъема для зарядки Type-C.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
Хлипкий тонкая крышка. Маленький. Батарея хорошая. Это все плюсы.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
По первому впечатлению хорошая звонилка. Ёмкая батарея, хорошо ловит сеть, слышимость хорошая. Пока всё работает. Всё остальное не так важно. Единственный заметный минус - одна мелодия и нет регулировки громкости. Можно ли загрузить ещё мелодии, непонятно. Пока не поняли как.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо держит заряд,
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат для свой цены, бабушке понравился
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2023
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
аккумулятор 2500 мач.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Влагозащищенный корпус
нет
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
черный, серый
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Развернуть
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
2000
Функция беспроводной зарядки
нет
Габариты
50.25x117.5x15.4 мм
Страна производитель
Китай
Описание

BQ 1846 One Power - бюджетный и компактный мобильный телефон с цветным экраном и камерой 0,08 МП.

Аппарат поддерживает установку 2 SIM-карт, работает в сетях 2G и с Bluetooth версии 2.1. Дополнительно оснащен FM-радио и имеет слот для карты памяти MicroSD до 16 ГБ, что существенно увеличивает место для хранения всех медиа файлов. Аккумулятор с увеличенной емкостью 2000 мАч позволит вам полноценно использовать все функции вашего телефона, не беспокоясь о его подзарядке.

Кнопочный телефон BQ 1846 One Power выполнен в эргономичном пластиковом корпусе, фактурная поверхность предотвращает выскальзывание и аппарат надежно лежит в руке. Модель имеет удобную клавиатуру с большими раздельными кнопками. Для управления радио и музыкой предусмотрены дополнительные клавиши, которые позволяют управлять воспроизведением, не заходя в главное меню.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
В общем и целом нормальный телефон. Кнопки немного туговаты, центральная кнопка плохо нажимается вниз. Пластик задней крышки сильно шершавый.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Анжела А.

Достоинства:


Комментарий:
Классный
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Алина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон все работает
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Виктор А.

Достоинства:


Комментарий:
не влезают имея и фамилия зла контактов
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
пропал звук через 2 дня
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2025
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон удобный брали бабушке она очень довольна, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
На что рассчитывал, то и получил. Очень слабый фонарик. А так всё норм.
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телефон ребёнку на улицу.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон,брала мужу, громкий, собеседника слышно хорошо,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Цена качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
звонилка, своих денег стоит, вибрация существенная, мелодия одна, слышно его из рюкзака.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Gennadii T.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо на эту цену советую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телефон, громкость динамика, слышно звонящего отлично
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает. спасибо. доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Екатерина В.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная звонилка для ребёнка в школу.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
такой телефон должен быть на всякий случай,айфоны быстро разряжается,а это запасной вариант
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
работает
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая звонилка. Дешёвая, надёжная(если не стирать, не долбить по дисплею, не переезжать колесом. у меня сие вот не получается). Качество приёма сигнала хорошее. Автономность до 5 суток без зарядки(может больше, просто не требовалось так экстремалить).\nВзял уже четвёртую. Отличия от предбывших - зарядка юэсби тип си.\nБлагодарю сердечно
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Вазгэн

Достоинства:


Комментарий:
Самая обычная звонилка, больше для детей, небольшая по размеру, батарея вроде норм. Интерфейс не раздражающий, в пределах 1000 руб. сойдёт.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Павел Э.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон. Для школьника - самое то! Батарея действительно ёмкая - можно несколько суток не заряжать.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Фарит Х.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены нормальный телефон для пенсионеров или как аварийный
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Вера В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала ребенку на подарок,ребенок пойдет в 1 класс!!! такого довольного я его давно не встречала! быстренько сообразил как пользоваться,подключил наушники,нашел радио!
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой телефон
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Павел А.

Достоинства:


Комментарий:
пока доволен,что хотел-получил
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Илья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, все ок. удивило наличие разъема для зарядки Type-C.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
Хлипкий тонкая крышка. Маленький. Батарея хорошая. Это все плюсы.
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
По первому впечатлению хорошая звонилка. Ёмкая батарея, хорошо ловит сеть, слышимость хорошая. Пока всё работает. Всё остальное не так важно. Единственный заметный минус - одна мелодия и нет регулировки громкости. Можно ли загрузить ещё мелодии, непонятно. Пока не поняли как.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо держит заряд,
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат для свой цены, бабушке понравился
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2023
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
аккумулятор 2500 мач.


Мобильный телефон BQ 1846 One Power Black/Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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